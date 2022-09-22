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«Могут быть негативные реакции»: в Новосибирске ухудшилось качество воздуха

Это не первая ночь в сентябре, когда качество воздуха оценивается плохо

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В Новосибирске в четверг, 22 сентября, ухудшилось качество воздуха. Данные зафиксированы специалистами сервиса Airvoice.

Весь день сегодня воздух был не ниже 4 баллов, а ночью даже достиг 8 баллов из 10 возможных, где 10 — это очень плохо. В 21:00 воздух упал до 7 баллов по 10-балльной шкале опасности, что соответствует уровню «терпимо, но могут быть негативные реакции у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиями, астмой».

В Новосибирске к ночи ухудшилось состояние воздуха

В Новосибирске к ночи ухудшилось состояние воздуха

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Специалисты пишут, что ожидается ухудшение, в такую погоду прогулки не рекомендуются.

Ранее мы сравнили качество воздуха в Новосибирске с ситуацией в других городах. Оказалось, что у нас не всё так плохо.

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