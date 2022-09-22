«Могут быть негативные реакции»: в Новосибирске ухудшилось качество воздуха

В Новосибирске в четверг, 22 сентября, ухудшилось качество воздуха. Данные зафиксированы специалистами сервиса Airvoice.

Весь день сегодня воздух был не ниже 4 баллов, а ночью даже достиг 8 баллов из 10 возможных, где 10 — это очень плохо. В 21:00 воздух упал до 7 баллов по 10-балльной шкале опасности, что соответствует уровню «терпимо, но могут быть негативные реакции у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиями, астмой».