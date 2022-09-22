Попавшим под мобилизацию предпринимателям придется закрывать бизнес? Отвечает юрист

Юрист Евгений Хомутов объяснил, что грозит индивидуальным предпринимателям в случае получения повестки в военкомат: нужно ли им теперь закрывать свой бизнес, платить страховые взносы и какие есть подводные камни. Разбираем подробно эту ситуацию со ссылкой на нормативные акты.
Страховые взносы
Индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за периоды прохождения военной службы по призыву (п. 7 ст. 430 гл. 34 Налогового кодекса РФ,
— Такая отсрочка предоставляется на срок, в который эта деятельность не осуществлялась, при условии предоставления ими в налоговый орган по месту учета заявления об освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающих документов по форме, предусмотренной письмом ФНС от 7 июня 2018 г.
Бизнес
Согласно Федеральному закону от 27 мая 1998 года
А что на практике?
— Практика показывает, что не стоит бежать и сразу аннулировать статус индивидуального предпринимателя перед призывом или мобилизацией, — советует Евгений Хомутов. — Лучше обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением, объяснить ситуацию контрагентам, сообщить о событиях, предусмотренных п. 3 ст. 401 ГК РФ (обстоятельства непреодолимой силы), позаботиться о возможности сдавать налоговые декларации и не осуществлять фактическую деятельность на время прохождения службы.
При этом в законодательстве не прописано, что делать с работниками таких ИП.
— Наиболее подходящая тактика для предпринимателей — это устроить всё так, чтобы они могли оставить свой бизнес под надзором профессиональных юристов либо бизнес-ассистентов или сделать доверенность с правом передачи на кого-то из родственников на время своего отсутствия, — отметил эксперт. — Стоит также отметить, что существует указ президента от 02.03.2022
Компенсация и наказание
По словам юриста, какой-либо компенсации в законах для индивидуального предпринимателя не предусмотрено, поскольку он не является работником в понимании законодательства и у него нет заработной платы. При этом на время прохождения службы ему начисляется денежное довольствие наравне с остальными служащими, а срок службы идет в трудовой стаж.
— Призывник, проходящий службу впервые или по контракту, формально вообще не может заниматься предпринимательской деятельностью. Таков закон.
21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он заявил о частичной мобилизации в стране. Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч человек. Призывать, по его словам, будут только тех, кто в запасе. Мы рассказывали, кого призовут в первую очередь, как будет проходить призыв и кому положена отсрочка.
Почитайте ответы на основные вопросы о мобилизации.