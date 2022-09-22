Попавшим под мобилизацию предпринимателям придется закрывать бизнес? Отвечает юрист

Юрист Евгений Хомутов объяснил, что грозит индивидуальным предпринимателям в случае получения повестки в военкомат: нужно ли им теперь закрывать свой бизнес, платить страховые взносы и какие есть подводные камни. Разбираем подробно эту ситуацию со ссылкой на нормативные акты.



Страховые взносы