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Спецоперация на Украине

Откроют четыре участка: голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут в НСО

Оно состоится с 23 по 27 сентября

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Комиссии на голосованиях будут формировать граждане этих республик и территорий, как и обеспечивать всю процедуру

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В Новосибирской области пройдет голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — оно пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом официально сообщает избирательная комиссия Новосибирской области.


— Новосибирский облизбирком в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям республик и областей по организации участков для голосования их граждан на территории региона, — говорится в сообщении избирательной комиссии Новосибирской области в группе во «ВКонтакте». — Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации.

В регионе будет открыто четыре участка для голосования.

— Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации, — добавили в избирательной комиссии Новосибирской области.

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Комиссии на голосованиях будут формировать граждане этих республик и территорий, как и обеспечивать всю процедуру.

Опубликованы и первые адреса для голосования.

Избиратели ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей смогут проголосовать с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования.

27 сентября 2022 года:
— ул. Романова, 23, Центр молодежи «Альтаир»:
• зарубежная участковая комиссия Донецкой Народной Республики;
• зарубежная участковая комиссия Херсонской области.

— Красный проспект, 72, Авиационный колледж:
• зарубежная участковая комиссия Луганской Народной Республики;
• зарубежная участковая комиссия Запорожской области.

Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался о референдумах по присоединению ЛНР и ДНР к России.

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