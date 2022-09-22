Откроют четыре участка: голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пройдут в НСО

В Новосибирской области пройдет голосование на референдумах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — оно пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом официально сообщает избирательная комиссия Новосибирской области.





— Новосибирский облизбирком в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям республик и областей по организации участков для голосования их граждан на территории региона, — говорится в сообщении избирательной комиссии Новосибирской области в группе во «ВКонтакте». — Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, мобильные ширмы и сейф-пакеты для хранения избирательной документации.