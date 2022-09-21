«Единственный памятник — кусок какого-то моста»: дизайнер Лебедев опять раскритиковал Новосибирск

Артемий Лебедев выпустил новый ролик на своем ютьюб-канале, в котором упомянул Новосибирск. В самом начале он сравнил город с Красноярском.

— Красноярск — мой один из любимейших городов России. Всем горячо рекомендую туда съездить, в отличие от Новосибирска, в котором делать абсолютно нечего, если у вас там нет какой-нибудь деловой встречи или личных отношений. В Красноярске есть что поделать, что посмотреть, и есть куда сходить, — сказал Артемий Лебедев.

