«Единственный памятник — кусок какого-то моста»: дизайнер Лебедев опять раскритиковал Новосибирск
Он сравнил город с Красноярском
Артемий Лебедев выпустил новый ролик на своем ютьюб-канале, в котором упомянул Новосибирск. В самом начале он сравнил город с Красноярском.
— Красноярск — мой один из любимейших городов России. Всем горячо рекомендую туда съездить, в отличие от Новосибирска, в котором делать абсолютно нечего, если у вас там нет какой-нибудь деловой встречи или личных отношений. В Красноярске есть что поделать, что посмотреть, и есть куда сходить, — сказал Артемий Лебедев.
Лебедев похвалил рестораны Красноярска, но отметил, что там нет хороших гостиниц.
— Новосибирск мы вообще не берем. Там просто ничего нет, — сказал блогер.
В Красноярске, по словам Артемия Лебедева, есть где погулять. Например, он похвалил остров в центре Красноярска. В Новосибирске же, по версии Лебедева, погулять можно вдоль набережной, где «единственный памятник — кусок какого-то моста».
Лебедев регулярно высказывается по поводу Новосибирска. В мае, например, он назвал город, в частности, недоразумением.