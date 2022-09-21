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«Единственный памятник — кусок какого-то моста»: дизайнер Лебедев опять раскритиковал Новосибирск

Он сравнил город с Красноярском

Из достопримечательностей Новосибирска Артемий Лебедев выделил набережную

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Артемий Лебедев выпустил новый ролик на своем ютьюб-канале, в котором упомянул Новосибирск. В самом начале он сравнил город с Красноярском.

— Красноярск — мой один из любимейших городов России. Всем горячо рекомендую туда съездить, в отличие от Новосибирска, в котором делать абсолютно нечего, если у вас там нет какой-нибудь деловой встречи или личных отношений. В Красноярске есть что поделать, что посмотреть, и есть куда сходить, — сказал Артемий Лебедев.

Лебедев похвалил рестораны Красноярска, но отметил, что там нет хороших гостиниц.

— Новосибирск мы вообще не берем. Там просто ничего нет, — сказал блогер.

В Красноярске, по словам Артемия Лебедева, есть где погулять. Например, он похвалил остров в центре Красноярска. В Новосибирске же, по версии Лебедева, погулять можно вдоль набережной, где «единственный памятник — кусок какого-то моста».

Лебедев регулярно высказывается по поводу Новосибирска. В мае, например, он назвал город, в частности, недоразумением.

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