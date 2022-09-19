Незаконную свалку на Заельцовском кладбище убрали после вмешательства прокуратуры
Новосибирцы массово жаловались на нее в середине августа
Несанкционированную свалку на Заельцовском кладбище убрали после вмешательства прокуратуры.
Многочисленные жалобы на кучи бытового и строительного мусора начали поступать от новосибирцев в прокуратуру Заельцовского района 14 и 15 августа 2022 года:
— Порядка 10 обращений было, — уточнил старший помощник по взаимодействию со СМИ прокурора Новосибирской области Сергей Чернов. — В процессе проведения проверки указанная информация подтвердилась.
По результатам разбирательства прокуратура вынесла директору МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ритуальные услуги"» представление об устранении нарушений законодательств, 19 сентября 2022 нелегальную свалку убрали.
В приемной МКУ «Ритуальные услуги» НГС сообщили, что оперативно прокомментировать ситуацию не могут, так как специалисты на выезде и вернутся только после обеда. Редакция отправила запрос в учреждение, чтобы узнать, как устроен вывоз мусора с кладбища.
Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела "Ритуальные услуги"» принадлежит департаменту земельных и имущественных отношений, а также департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Директором, по данным сервиса «Контур.Фокус», является Борис Журавлев. С момента существования и на сегодняшний день учреждение является исполнителем госконтрактов на сумму 425,1 миллиона рублей, информацией о финансовом состоянии МКУ сервис не располагает.
Ранее НГС писал о кладбище в Академгородке, где похоронены известные ученые: каждую весну оно уходит под воду.