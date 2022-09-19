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Город в дымке: в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха — фиксируется красный уровень загрязнения

Ситуация начала обостряться ночью

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Пик загрязнения пришелся на глубокую ночь

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В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Сейчас, по данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, в городе 7 баллов из 10.

При этом вчера, 18 сентября, уровень загрязнения держался почти весь день на отметке в 3 балла. Резкое ухудшение началось с 20:00 и около 01:00 достигло 9 из 10 баллов.

Резкое ухудшение началось с 20:00

Резкое ухудшение началось с 20:00

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Синоптики предупреждали, что качество воздуха снизится с 16 сентября.

— В период с 15:00 16 сентября до 11:00 19 сентября 2022 г. на территории Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере воздуха, — предупреждали в Западно-Сибирском УГМС.

Такие высокие цифры фиксировались и в начале августа.

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