Город в дымке: в Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха — фиксируется красный уровень загрязнения
Ситуация начала обостряться ночью
В Новосибирске резко ухудшилось качество воздуха. Сейчас, по данным сервиса Airvoice, который отображает загрязнение атмосферы в режиме реального времени, в городе 7 баллов из 10.
При этом вчера, 18 сентября, уровень загрязнения держался почти весь день на отметке в 3 балла. Резкое ухудшение началось с 20:00 и около 01:00 достигло 9 из 10 баллов.
Синоптики предупреждали, что качество воздуха снизится с
— В период с 15:00 16 сентября до 11:00
Такие высокие цифры фиксировались и в начале августа.