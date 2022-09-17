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Новосибирцев предупредили о серии магнитных бурь в конце сентября

В зоне риска — метеозависимые люди

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Специалисты заявили о 4 магнитных бурях подряд

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В период с 30 сентября по 3 октября ожидается возмущенная геомагнитная обстановка. Прогноз опубликован на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

По данным специалистов, 30 сентября в Новосибирске ожидается магнитная буря уровня G1 — слабая буря. 1 октября геомагнитная обстановка ухудшится: ожидается магнитная буря уровня G2 — средняя буря. Еще два дня продержится слабая буря, затем еще двое суток геомагнитная обстановка будет оставаться напряженной. С 6 октября ситуация придет в норму.

Пик геомагнитного возмущения придется на 1 октября

Пик геомагнитного возмущения придется на 1 октября

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Магнитная буря — это электромагнитные процессы, проявляющиеся в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля Земли.

Ранее сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин в беседе с журналистом НГС отмечал, что возмущенная геомагнитная обстановка может сказываться на самочувствии метеозависимых людей: они могут реагировать на перепады атмосферного давления.

По мнению эксперта, минимизировать последствия бурь могут ведение здорового образа жизни и занятия спортом.

Ранее новосибирец снял северное сияние, которое происходило во время магнитной бури.

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