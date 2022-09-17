В Новосибирске объявлен режим черного неба до 19 сентября
На протяжении трёх дней ожидается накопление вредных примесей в воздухе
На протяжении трёх дней ожидается накопление вредных примесей в воздухе
С 16-го по 19-е сентября в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют загрязнению воздуха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности, — отметили синоптики.
По данным сервиса Airvoice, в 10:00 воздух в Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска оценивался в 7 баллов по 10-балльной шкале опасности, что соответствует уровню «терпимо, но могут быть негативные реакции у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиями, астмой».
17 сентября в Новосибирске ожидается умеренно теплая погода. Температура воздуха ожидается на уровне +16…+18 градусов. Ветер — восточный, 4−9 м/с. Без осадков.
Ранее мы сравнили качество воздуха в Новосибирске с ситуацией в других городах. Оказалось, что у нас не все так плохо.