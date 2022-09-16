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Рядом с Димитровским мостом сколотили деревянную лестницу для пешеходов

Рассказываем, как долго ей можно будет пользоваться

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Такая лестница появилась на левом берегу

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В Новосибирске рядом с подъемом на Димитровский мост появилась деревянная лестница. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, лестница появилась на время ремонта основной лестницы спуска с Димитровского моста.

— Деревянная лестница сделана подрядной организацией в рамках контракта с муниципальным казенным учреждением «Гормост». По муниципальному контракту предусмотрено выполнение работ по ремонту лестницы, карнизной части парапета и ремонт карнизной тротуарной плиты, — сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Срок окончания работ — 30 октября. На сайте госзакупок есть контракт на ремонт спуска на левом берегу Димитровского моста на 1,8 миллиона рублей. 25 августа был выбран подрядчик для ремонта, но на сегодняшний день имя подрядчика скрыто. Деньги выделены из бюджета города Новосибирска. По контракту подрядчик должен отремонтировать лестничные сходы и перильные ограждения.

Для новосибирских автомобилистов закроют движение по части улицы Ипподромской в ночное время из-за строительства четвертого моста. Ограничения будут действовать с 16 сентября по 16 октября.

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