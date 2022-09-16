Рядом с Димитровским мостом сколотили деревянную лестницу для пешеходов
Рассказываем, как долго ей можно будет пользоваться
В Новосибирске рядом с подъемом на Димитровский мост появилась деревянная лестница. Как рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска, лестница появилась на время ремонта основной лестницы спуска с Димитровского моста.
— Деревянная лестница сделана подрядной организацией в рамках контракта с муниципальным казенным учреждением «Гормост». По муниципальному контракту предусмотрено выполнение работ по ремонту лестницы, карнизной части парапета и ремонт карнизной тротуарной плиты, — сообщили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Срок окончания работ —
Для новосибирских автомобилистов закроют движение по части улицы Ипподромской в ночное время из-за строительства четвертого моста. Ограничения будут действовать с