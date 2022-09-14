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Новосибирский зоопарк можно будет месяц посещать бесплатно — для кого действует акция

Бесплатный вход начнет действовать с 26 сентября

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Бесплатно посмотреть на животных можно будет в течение месяца

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В Новосибирском зоопарке с 26 сентября по 24 октября пройдет декада пожилого человека. Пенсионеры по возрасту смогут посетить его бесплатно.


— С 2008 года зоологический парк проводит такие акции дважды в год. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека. Мы проводим декаду, чтобы выразить нашу благодарность и уважение к старшему поколению, — говорится в сообщении группы Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте».

С 26 сентября инвалиды всех групп также смогут посетить зоопарк бесплатно.

Пенсионерам при предъявлении документа также бесплатно выдадут скандинавские палочки.

Ранее в Новосибирском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки. НГС показывал милое видео с ними.

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