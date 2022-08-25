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У кустарниковых собак родились щенята в Новосибирском зоопарке — видео с крошечным детенышем

Посетители их уже могут увидеть

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Долли показала одного из своих щенков

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В Новосибирском зоопарке у кустарниковых собак пополнение — крошечных детенышей удалось увидеть посетителям. На видео заботливую самку удалось снять постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой.

Кустарниковая собака аккуратно носила одного из детенышей в зубах. Он совсем еще крошечный и не открыл глазки.

Кустарниковые собаки живут в Новосибирском зоопарке с 2016 года. Самца доставили из зоопарка Мюлуз, самку — из Пражского зоопарка. Их зовут Боб и Долли. Первые щенки у них появились пять лет назад.

Накануне НГС рассказывал, что котята манула Мии в Новосибирском зоопарке подросли и начали активнее осваивать вольер. Они бегают, залазят на дерево и играют.

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