Алло, как обойти санкции? Ретейлеры открыли предзаказ на новый IPhone 14, цены вас удивят

Российские ретейлеры предлагают покупателям сделать предзаказ на всю линейку новейшего iPhone 14 или оставить свои контактные данные, чтобы узнать о поступлении новинок от Apple. Их все-таки будут поставлять в страну по параллельному импорту, заявил сегодня глава Минпромторга Денис Мантуров. А «Фонтанка» знает, где его можно получить уже сегодня.



Сомнительные объявления о предзаказах iPhone 14 в конце августа наводнили сайты объявлений. Ушлые пользователи предлагали заплатить за их содействие в получении вожделенного девайса несколько тысяч рублей. Модераторы и юристы площадки решили удалить все эти объявления и запретить создавать новые до презентации, поскольку не было никакой уверенности в том, что их размещают не мошенники.

