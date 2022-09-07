«Мы живем на подножном корме. А он... сгорел!» Как тушат лесные пожары в сердце России — и почему они не тушатся

И тут начинается дождь. Крупные густые капли прибивают дым к земле. «Самый лучший пожарный пришел», — смеются добровольцы. Но минут через пятнадцать дождь обрывается так же внезапно, как и начался.



Михаил проводит носком сапога по дерну — дождь промочил лесную подстилку не больше чем на сантиметр. Между деревьями снова показывается язычок пламени — огонь спрятался под мох, но не растерялся. За все лето здесь было от силы два дождя, да и те какие-то, как говорят местные, «пипирочные».



Двое дежурят в лесу у «восьмерки» прямо в форме ФСИН. Вопрос о том, каково в дыму заключенным, задевает их за живое. «Да у нас дети в садике питаются хуже, чем они на зоне! — восклицает один из них. — У них сейчас все права, а у нас одни обязанности. Вон, избил зэк сотрудника — виноват остался сотрудник! Когда я начинал здесь работать, он бы с ШИЗО не вылез». «Да если бы не тюрьма, мы бы давно сгорели, — говорит его коллега. — Из-за зоны сюда и пригнали столько техники. На зоне-то люди государственные, подневольные. Это если у нас дом сгорит — наши проблемы. А вот если сгорит какой-нибудь зэк — прокуратура замучает».

