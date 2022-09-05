Некоммерческим организациям раздали бесплатные места для рекламы в интернете
Баннеры НКО попадут на крупнейшие площадки рунета
Второй в 2022 году конкурс на бесплатное размещение социальной рекламы социально ориентированных некоммерческих организаций в интернете завершился. Институт развития интернета (АНО «ИРИ») подвел итоги, выбрав 27 проектов, посвященных поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, оказанию поддержки людям в трудной жизненной ситуации, профилактике социального сиротства и другим темам. Оценку проектов проводили эксперты из разных сфер — культуры, некоммерческого сектора, интернет-площадок, СМИ, рекламного рынка.
— Всего на конкурс было подано 184 заявки, которые прошли комплексную независимую экспертизу, — рассказал заместитель генерального директора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков. — Проекты-победители получат бесплатное размещение социальной рекламы на крупнейших ресурсах Рунета, таких как VK, «Яндекс», Ozon, Gismeteo, Avito, «СберМаркет».
Среди победителей фонды «Бумажная птица» и «Подари жизнь», АНО «Центр развития социальных проектов», Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», ассоциация «Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч"» и другие. Старт приема заявок на следующий конкурс ожидается в октябре, а рекламу его победителей будут размещать в интернете с марта по август 2023 года.