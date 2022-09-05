Новосибирцев предупредили о надвигающемся штормовом ветре

Днем 7 сентября на территории Новосибирской области ожидаются грозы и усиление ветра. Информация содержится в рассылке от МЧС, которая поступила абонентам сотовой связи.



По данным спасательного ведомства, завтра, 7 сентября, в некоторых районах региона выпадут осадки, которые будут сопровождаться раскатами грома и молниями. Усиление ветра ожидается на уровне 19–24 метров в секунду. Спасатели полагают, что неблагоприятные погодные условия продлятся в течение суток вплоть до 8 сентября.

