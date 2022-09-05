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Новосибирцев предупредили о надвигающемся штормовом ветре

Сотрудники МЧС просят горожан быть внимательнее

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Неблагоприятные погодные условия продлятся сутки

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Днем 7 сентября на территории Новосибирской области ожидаются грозы и усиление ветра. Информация содержится в рассылке от МЧС, которая поступила абонентам сотовой связи.

По данным спасательного ведомства, завтра, 7 сентября, в некоторых районах региона выпадут осадки, которые будут сопровождаться раскатами грома и молниями. Усиление ветра ожидается на уровне 19–24 метров в секунду. Спасатели полагают, что неблагоприятные погодные условия продлятся в течение суток вплоть до 8 сентября.

По шкале Бофорта ветер со скоростью около 24 метров в секунду попадает в категорию «Шторм». Последствия от порывов характеризуются «небольшими повреждениями»: например, ветер может срывать черепицу с крыш.

Ранее новосибирские синоптики огласили прогноз погоды на ближайшие три дня. Метеорологи заявили, что 6 и 7 сентября в городе сохранится теплая погода, а затем ожидается небольшое похолодание.

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