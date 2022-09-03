Фоторепортаж с улицы 3 Сентября в Новосибирске — здесь есть дом драконов, сердитый кот, и костры рябин горят

На Ереванской положен вполне сносный асфальт и есть тротуары, но стоит повернуть с нее налево или направо, город кончается и начинается сельская местность.

— Журналист? — спрашивает мужчина, сидящий напротив дома, где два человека ведут строительные работы. — Напиши, что я тут 40 лет живу — и ни разу из мэрии даже лопату с щебенкой не привезли. Грейдеры — и те зимой, подняв ковш, мимо проезжают.