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Новосибирцев предупредили о приближении магнитной бури

Последствия солнечной активности могут ощутить метеозависимые люди

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Эксперт рассказал, как буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей

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Эксперты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН сообщили о надвигающейся магнитной буре. По данным специалистов, электромагнитные возмущения пройдут в начале следующей недели.

На предстоящих выходных магнитная обстановка будет хоть и «возбужденной», но в пределах нормы. 5 сентября специалисты ожидают слабую бурю, которая закончится уже ко вторнику, 6 сентября.

Буря продлится один день

Буря продлится один день

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Магнитная буря — это электромагнитные процессы, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля Земли. Сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин отмечает, что солнечная активность может сказываться на метеочувствительных людях. Зачастую реакция происходит на перепады атмосферного давления.

По словам специалиста, свести к минимуму чувствительность к геомагнитным бурям можно, ведя здоровый образ жизни и занимаясь спортом.

Здесь вы можете посмотреть высокоточные снимки Солнца, которые весной сделал новосибирский астрофотограф Алексей Поляков. Кадры помог сделать супертехнологичный фильтр для телескопа.

НовосибирскМагнитная буряМетеозависимость
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