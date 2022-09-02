Жара отступает — в Новосибирске резко похолодает до +18 градусов
На смену высокой температуре в город придет прохлада, дождь и гроза
Второй день осени отметится в Новосибирске понижением температуры воздуха, а также возможными осадками с грозой.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, утром
Температура воздуха составит
В целом по Новосибирской области температура воздуха ожидается еще ниже — в пределах +16 градусов. Относительно жаркая погода сохранится в юго-западной части региона — там столбики термометра будут держаться на уровне +27 градусов.
В выходные, по мнению синоптиков, погода в Новосибирске немного выровняется. Так, в субботу днем,
Ранее представители мэрии Новосибирска заявили, что планируют закрыть купальный сезон в середине сентября.