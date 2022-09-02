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Жара отступает — в Новосибирске резко похолодает до +18 градусов

На смену высокой температуре в город придет прохлада, дождь и гроза

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Синоптики обещают, что новосибирцев ждет потепление на выходных

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Второй день осени отметится в Новосибирске понижением температуры воздуха, а также возможными осадками с грозой.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, утром 2 сентября в некоторых местах Новосибирска пройдет небольшой дождь с грозой, днем осадки не ожидаются.

Температура воздуха составит +18… +20 градусов. Ощущения наступившей осени добавит северо-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

В целом по Новосибирской области температура воздуха ожидается еще ниже — в пределах +16 градусов. Относительно жаркая погода сохранится в юго-западной части региона — там столбики термометра будут держаться на уровне +27 градусов.

В выходные, по мнению синоптиков, погода в Новосибирске немного выровняется. Так, в субботу днем, 3 сентября, ожидается температура в районе +23 градуса с юго-восточным ветром 3–5 метров в секунду, в воскресенье, 4 сентября, потеплеет до +27 градусов, а ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 4–6 метров в секунду.

Ранее представители мэрии Новосибирска заявили, что планируют закрыть купальный сезон в середине сентября.

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