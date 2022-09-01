«Думают, что самые хитрые, а потом — истерика»: как в России устроен наркобизнес и кто на нём попадается

— Как несовершеннолетние попадают в бизнес?

— Также через интернет по объявлениям с текстом «Нужна высокооплачиваемая работа? Подробности по ссылке…». Рекрутеры обещают золотые горы и уверяют, что предложение абсолютно безопасно. Описание включает в себя ключевые слова «курьер», «пеший» или «на автомобиле». Однако согласие на такое «щедрое» предложение фактически обеспечивает человеку уголовную ответственность.

— Как понять, что человек — закладчик?

— Критерии назвать сложно. Учитывайте: нормальный человек ничего искать в безлюдных местах не будет. Закладчики в основном пытаются куда-то дотянуться, что-то сфотографировать. Обычный человек не всегда сможет разобрать, кто закладчик, а кто нет. Они почти ничем не отличаются от обычных граждан.