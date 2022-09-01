«Думают, что самые хитрые, а потом — истерика»: как в России устроен наркобизнес и кто на нём попадается

Совсем недавно в Сеть слили личные данные подростков из Ярославля, которые якобы распространяли закладки с наркотиками. Торговля запрещенными веществами в городах страны развернулась бурно: товар доставляют по клумбам у подъездов жилых домов круглогодично и круглосуточно. Закладчики стали настолько привычны, что на них тычут пальцами и снимают видео с копошащимися в кустах людьми. Если ваш двор часто посещают странные искатели, вам кажется, что где-то рядом распространяют наркотики, и это пугает — читайте интервью с главным специалистом — экспертом Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Ярославской области Николаем Чуприным. В беседе с корреспондентом 76.RU он рассказал о том, как устроен наркобизнес и кто попадается на нём.
«Думают, что самые хитрые, а потом — истерика»
— Как выглядит среднестатистический закладчик? Можно ли выделить какие-то типажи?
— Один тип выделить сложно. Задерживали мы и студентов, причем из абсолютно благополучных семей, где был хороший достаток и проблем с деньгами не было. Есть другая категория — безработные, ранее судимые за имущественные преступления либо за сбыт наркотиков, которые решили вернуться в преступный мир. Иногда попадаются девушки, но чаще все-таки парни.
В основном закладчики не употребляют. Бывает и такая категория — спортивные ребята, которые просто зарабатывают деньги. Сам «работодатель» не заинтересован в том, чтобы брать на работу того, кто употребляет, они могут воровать товар.
Но это еще и зависит от того, сколько закладок он сделает. Это такие большие и легкие деньги. Иногда на такую работу идут, чтобы заработать на наушники, на планшет, на кроссовки. Они хотят быстрых денег.
— А подростки попадались?
— Самые молодые закладчики — 16–17 лет. Как-то за год поймали 11 несовершеннолетних. Когда привозим их в отдел, начинают удивляться, мол, мы же не попадаем под ответственность, но, когда узнают срок, у них глаза по пять рублей, истерика. У всех такое представление: меня же научили, я никогда не попадусь, я самый быстрый, самый осторожный, самый хитрый. Никто никогда не узнает. Но потом получается сломанная судьба: проблемы с поступлением и получением водительских прав, я уже не говорю про судимость.
— Как несовершеннолетние попадают в бизнес?
— Также через интернет по объявлениям с текстом «Нужна высокооплачиваемая работа? Подробности по ссылке…». Рекрутеры обещают золотые горы и уверяют, что предложение абсолютно безопасно. Описание включает в себя ключевые слова «курьер», «пеший» или «на автомобиле». Однако согласие на такое «щедрое» предложение фактически обеспечивает человеку уголовную ответственность.
— Как понять, что человек — закладчик?
— Критерии назвать сложно. Учитывайте: нормальный человек ничего искать в безлюдных местах не будет. Закладчики в основном пытаются куда-то дотянуться, что-то сфотографировать. Обычный человек не всегда сможет разобрать, кто закладчик, а кто нет. Они почти ничем не отличаются от обычных граждан.
— Что чаще всего закладывают?
— Синтетические наркотики. За последние пять лет сложилась тенденция: синтетика вытесняет традиционные растительные и полусинтетические наркотики, которые были самыми опасными в
— А вы замечали закладчиков на улице?
— Мы их определяем намного быстрее. Приехал я как-то после работы в магазин, сижу в машине, по телефону разговариваю и смотрю: два парня, красивые, в галстучках, с чемоданчиком. Раз — ножкой камушек. А я уже понимаю, что они не просто так стоят, надо принимать. Они спрятали, сфотографировали, геопозицию скинули. Ну я за ними прогулялся, а они еще три закладки сделали по пути до Свободы. Оба парня — первый курс юридического факультета известного вуза, бюджет.
— Расскажите, как выглядят те, кто эти закладки ищут? Как понять, что в моем дворе наркоман?
— Человек, который употребляет, как правило, худой, одет тепло, не по погоде: он носит теплую одежду или толстовки с длинными рукавами. Он всегда ходит с бутылкой воды, потому что его подсушивает после употребления. Немножечко потерян в пространстве, залипает, ведет себя слишком страшно: либо много движения, либо, наоборот, мало. Если находится в состоянии несильного опьянения, то его сложно отличить от обычного человека.
Закон суров, но это закон
— Как вычисляют наркоторговцев?
— Это очень серьезная кропотливая работа, которая имеет свой гриф секретности. Те, кто приходят к нам на службу, проходят обучение. Задерживаем распространителей каждый день. Наша основная задача — задержать сбытчиков, то есть тех, кто является непосредственными продавцами, также мы задерживаем и обычных потребителей, которые приходят за закладкой.
— А какая ответственность грозит закладчикам?
— В нашей стране за сбыт наркотиков через сеть Интернет минимальный срок — от 8 лет. Это достаточно большой срок, но не все это осознают. Например, несовершеннолетние часто не думают о наказании. Ситуация: подросткам приходят сообщения в социальных сетях с предложением подзаработать, многие, к сожалению, на это ведутся. Им обещают огромные зарплаты, обещают, что уголовки не будет, но не говорят, что уголовная ответственность начинается с 16 лет. Отмечу, что несовершеннолетним суд назначает от 8 до 10 лет, а взрослым — от 8 до пожизненного заключения. Закон суров, но это закон.
— Что после следствия происходит с закладками?
— Закладки — это вещдоки. Когда решение суда вступает в силу, создается специальная комиссия, которая занимается уничтожением вещдоков. Есть специализированное место, где весь товар сжигают.
Позаботьтесь о вашей безопасности
— Что делать, если в моем дворе орудует подозрительный человек с фонариком?
— Если увидели, как кто-то что-то копает, нужно звонить в дежурную часть МВД. Также мы будем признательны, если люди запомнят номера машин, в какое время приезжали, приметы тех, кто закладывал, или тех, кто забирал. Даже если люди не хотят говорить свои данные, передать информацию о закладчиках можно на условиях анонимности. Оставаться безучастным нельзя, только общими усилиями мы сможем победить такое страшное зло как наркотики. Не только правоохранительными органами, но и обычными людьми.
— Что делать, если я заметила характерный пакетик с веществом?
— То же самое, позвонить правоохранителям и сообщить: в моем дворе лежит какой-то пакетик, в котором, возможно, упаковано запрещенное вещество. Брать в руки ни в коем случае нельзя.
— Может ли наркоман или закладчик мне как-то навредить за то, что я вызвала полицию?
— Надо понимать, что закладчик делает порядка 15–20 закладок в день, поэтому он вряд ли запомнит, как вы выглядите. Случаев, когда закладчики как-то нападали на граждан, у нас не было. Что касается наркоманов, подходить к ним не стоит, пытаться остановить или задержать тоже — это прерогатива правоохранителей. Лучше запомнить и позвонить. Ну и не стараться привлечь к совести, укорять. Могут быть и агрессивные, особенно если человек системный наркоман, он может находиться в состоянии абстинентного синдрома, проще говоря, в состоянии ломки. Он уже оплатил свой товар и уже идет за товаром, а тут ему кто-то мешает, он может как-то агрессивно отреагировать.
— Как обезопасить себя и свой двор?
— В первую очередь, нужны камеры наружного наблюдения. Сейчас во всех дворах, которые делаются по различным программам, выставляются камеры видеонаблюдения. Да и сами жители могут скинуться и установить камеры. Потому что это их безопасность. Сейчас это такой же вопрос безопасности, как и в те времена, когда во всех домах ставились кодовые замки, а потом домофоны. Никто не хочет видеть разрытые клумбы или перевернутые горшки.
Люди, которые занимаются незаконным сбытом наркотиков, когда видят камеры видеонаблюдения во дворах, стараются не делать закладки.