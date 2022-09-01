СЕЙЧАС +29°С
Пробки 5/10
usd 60.24
eur 60.21
Тема дняВвели ли QR-коды для путешественников?
Все новости
Все новости
Интервью

«Думают, что самые хитрые, а потом — истерика»: как в России устроен наркобизнес и кто на нём попадается

Интервью с экспертом из Управления по контролю за оборотом наркотиков

303

Главный специалист — эксперт УНК Николай Чуприн рассказал, что делать при встрече с закладчиками

Поделиться

Совсем недавно в Сеть слили личные данные подростков из Ярославля, которые якобы распространяли закладки с наркотиками. Торговля запрещенными веществами в городах страны развернулась бурно: товар доставляют по клумбам у подъездов жилых домов круглогодично и круглосуточно. Закладчики стали настолько привычны, что на них тычут пальцами и снимают видео с копошащимися в кустах людьми. Если ваш двор часто посещают странные искатели, вам кажется, что где-то рядом распространяют наркотики, и это пугает — читайте интервью с главным специалистом — экспертом Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Ярославской области Николаем Чуприным. В беседе с корреспондентом 76.RU он рассказал о том, как устроен наркобизнес и кто попадается на нём.

«Думают, что самые хитрые, а потом — истерика»

— Как выглядит среднестатистический закладчик? Можно ли выделить какие-то типажи?

— Один тип выделить сложно. Задерживали мы и студентов, причем из абсолютно благополучных семей, где был хороший достаток и проблем с деньгами не было. Есть другая категория — безработные, ранее судимые за имущественные преступления либо за сбыт наркотиков, которые решили вернуться в преступный мир. Иногда попадаются девушки, но чаще все-таки парни.

В основном закладчики не употребляют. Бывает и такая категория — спортивные ребята, которые просто зарабатывают деньги. Сам «работодатель» не заинтересован в том, чтобы брать на работу того, кто употребляет, они могут воровать товар.

Но это еще и зависит от того, сколько закладок он сделает. Это такие большие и легкие деньги. Иногда на такую работу идут, чтобы заработать на наушники, на планшет, на кроссовки. Они хотят быстрых денег.

— А подростки попадались?

— Самые молодые закладчики — 16–17 лет. Как-то за год поймали 11 несовершеннолетних. Когда привозим их в отдел, начинают удивляться, мол, мы же не попадаем под ответственность, но, когда узнают срок, у них глаза по пять рублей, истерика. У всех такое представление: меня же научили, я никогда не попадусь, я самый быстрый, самый осторожный, самый хитрый. Никто никогда не узнает. Но потом получается сломанная судьба: проблемы с поступлением и получением водительских прав, я уже не говорю про судимость.

— Как несовершеннолетние попадают в бизнес?

— Также через интернет по объявлениям с текстом «Нужна высокооплачиваемая работа? Подробности по ссылке…». Рекрутеры обещают золотые горы и уверяют, что предложение абсолютно безопасно. Описание включает в себя ключевые слова «курьер», «пеший» или «на автомобиле». Однако согласие на такое «щедрое» предложение фактически обеспечивает человеку уголовную ответственность.

— Как понять, что человек — закладчик?

— Критерии назвать сложно. Учитывайте: нормальный человек ничего искать в безлюдных местах не будет. Закладчики в основном пытаются куда-то дотянуться, что-то сфотографировать. Обычный человек не всегда сможет разобрать, кто закладчик, а кто нет. Они почти ничем не отличаются от обычных граждан.

— Что чаще всего закладывают?

— Синтетические наркотики. За последние пять лет сложилась тенденция: синтетика вытесняет традиционные растительные и полусинтетические наркотики, которые были самыми опасными в 2000-х годах. Более 60–70% от общего оборота — это синтетические наркотики. Под Новый год упаковывали в праздничную упаковку, больше ничего экстравагантного не было.

— А вы замечали закладчиков на улице?

— Мы их определяем намного быстрее. Приехал я как-то после работы в магазин, сижу в машине, по телефону разговариваю и смотрю: два парня, красивые, в галстучках, с чемоданчиком. Раз — ножкой камушек. А я уже понимаю, что они не просто так стоят, надо принимать. Они спрятали, сфотографировали, геопозицию скинули. Ну я за ними прогулялся, а они еще три закладки сделали по пути до Свободы. Оба парня — первый курс юридического факультета известного вуза, бюджет.

— Расскажите, как выглядят те, кто эти закладки ищут? Как понять, что в моем дворе наркоман?

— Человек, который употребляет, как правило, худой, одет тепло, не по погоде: он носит теплую одежду или толстовки с длинными рукавами. Он всегда ходит с бутылкой воды, потому что его подсушивает после употребления. Немножечко потерян в пространстве, залипает, ведет себя слишком страшно: либо много движения, либо, наоборот, мало. Если находится в состоянии несильного опьянения, то его сложно отличить от обычного человека.

Патрульно-постовая служба отслеживает и наркозависимых, на учебе им объясняют, как они выглядят

Патрульно-постовая служба отслеживает и наркозависимых, на учебе им объясняют, как они выглядят

Поделиться

Закон суров, но это закон


— Как вычисляют наркоторговцев?

— Это очень серьезная кропотливая работа, которая имеет свой гриф секретности. Те, кто приходят к нам на службу, проходят обучение. Задерживаем распространителей каждый день. Наша основная задача — задержать сбытчиков, то есть тех, кто является непосредственными продавцами, также мы задерживаем и обычных потребителей, которые приходят за закладкой.

— А какая ответственность грозит закладчикам?

— В нашей стране за сбыт наркотиков через сеть Интернет минимальный срок — от 8 лет. Это достаточно большой срок, но не все это осознают. Например, несовершеннолетние часто не думают о наказании. Ситуация: подросткам приходят сообщения в социальных сетях с предложением подзаработать, многие, к сожалению, на это ведутся. Им обещают огромные зарплаты, обещают, что уголовки не будет, но не говорят, что уголовная ответственность начинается с 16 лет. Отмечу, что несовершеннолетним суд назначает от 8 до 10 лет, а взрослым — от 8 до пожизненного заключения. Закон суров, но это закон.

— Что после следствия происходит с закладками?

— Закладки — это вещдоки. Когда решение суда вступает в силу, создается специальная комиссия, которая занимается уничтожением вещдоков. Есть специализированное место, где весь товар сжигают.

Подростки думают, что им не грозит наказание в силу возраста. Но это не так

Подростки думают, что им не грозит наказание в силу возраста. Но это не так

Поделиться

Позаботьтесь о вашей безопасности


— Что делать, если в моем дворе орудует подозрительный человек с фонариком?

— Если увидели, как кто-то что-то копает, нужно звонить в дежурную часть МВД. Также мы будем признательны, если люди запомнят номера машин, в какое время приезжали, приметы тех, кто закладывал, или тех, кто забирал. Даже если люди не хотят говорить свои данные, передать информацию о закладчиках можно на условиях анонимности. Оставаться безучастным нельзя, только общими усилиями мы сможем победить такое страшное зло как наркотики. Не только правоохранительными органами, но и обычными людьми.

— Что делать, если я заметила характерный пакетик с веществом?

— То же самое, позвонить правоохранителям и сообщить: в моем дворе лежит какой-то пакетик, в котором, возможно, упаковано запрещенное вещество. Брать в руки ни в коем случае нельзя.

— Может ли наркоман или закладчик мне как-то навредить за то, что я вызвала полицию?

— Надо понимать, что закладчик делает порядка 15–20 закладок в день, поэтому он вряд ли запомнит, как вы выглядите. Случаев, когда закладчики как-то нападали на граждан, у нас не было. Что касается наркоманов, подходить к ним не стоит, пытаться остановить или задержать тоже — это прерогатива правоохранителей. Лучше запомнить и позвонить. Ну и не стараться привлечь к совести, укорять. Могут быть и агрессивные, особенно если человек системный наркоман, он может находиться в состоянии абстинентного синдрома, проще говоря, в состоянии ломки. Он уже оплатил свой товар и уже идет за товаром, а тут ему кто-то мешает, он может как-то агрессивно отреагировать.

Как обезопасить себя и свой двор?

— В первую очередь, нужны камеры наружного наблюдения. Сейчас во всех дворах, которые делаются по различным программам, выставляются камеры видеонаблюдения. Да и сами жители могут скинуться и установить камеры. Потому что это их безопасность. Сейчас это такой же вопрос безопасности, как и в те времена, когда во всех домах ставились кодовые замки, а потом домофоны. Никто не хочет видеть разрытые клумбы или перевернутые горшки.

Люди, которые занимаются незаконным сбытом наркотиков, когда видят камеры видеонаблюдения во дворах, стараются не делать закладки.

По теме

ЗакладкиНаркотикиНесовершеннолетниеСинтетические наркотики
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2