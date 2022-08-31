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На линейку с зонтиками: синоптики предупредили о дожде 1 сентября

Воздух прогреется до +29 градусов

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Во второй половине дня 1 сентября возможен дождь

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В Новосибирске с 1 по 3 сентября ожидается теплая, но дождливая погода. Температура не опустится ниже +19 градусов.

По данным новосибирского Гидрометцентра, в четверг, 1 сентября ночью температура будет держаться на уровне +13… +15 градусов. Днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. Ветер юго-западный силой 4–9 м/с. Преимущественно без осадков, во второй полове дня местами небольшой дождь.

— 2 сентября в городе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью +14…+16 градусов. Днем +19…+21 градусов, — сообщила исполняющая обязанности начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Дарья Беспалова.

В субботу, 3 сентября, в Новосибирске преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов. Днем ожидается до +23…+25 градусов.

НГС решил изучить прогноз погоды на 1 сентября, который составили интернет-сервисы. Рассказываем, чего ждать в день торжественной линейки.

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