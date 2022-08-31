В Новосибирской области могут отремонтировать 100 школ в 2024–2025 годах

В Новосибирской области в ближайшие четыре года власти собираются отремонтировать 125 школ. Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире «Вести.Новосибирск» рассказал, что область подала заявку на ремонт 100 школ в 2024–2025 годах.

— Мы включились активно в федеральную программу. В эти два года мы ремонтируем 25 зданий. А в заявку, которую мы подали на 2024–2025 года, входит почти 100 зданий, требующих капитального ремонта. И там мы совместно с федеральными деньгами создаем современные условия, — рассказал министр образования Сергей Федорчук.