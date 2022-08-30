К Новосибирску приближается магнитная
буря — активность Солнца начнет усиливаться уже в начале сентября
Чтобы снизить чувствительность к буре, медики рекомендуют вести здоровый образ жизни и быть физически активными
В начале сентября космическая погода будет неустойчивой. Вспышки на Солнце спровоцируют сильную магнитную бурю мощностью
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, буря накроет Новосибирск
— Чаще всего метеозависимость наблюдается у людей с кардиологическими заболеваниями и у пожилых. Она может проявляться в головных болях, ломоте в теле и тошноте. В это время зависимые будут чувствовать раздражительность, и у них вероятны нарушения сна, — сообщила Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением ООО ЦСМ «Здравица».
По словам медика, чтобы справиться с магнитными бурями, необходимо укреплять свой организм.
— Прежде всего это достигается здоровым образом жизни — правильным питанием, умеренными физическими нагрузками, пребыванием на свежем воздухе, правильным режимом сна и бодрствования, — рекомендует врач.
Ранее новосибирец снял северное сияние, которое происходило во время магнитной бури.