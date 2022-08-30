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К Новосибирску приближается магнитная буря — активность Солнца начнет усиливаться уже в начале сентября

Чтобы снизить чувствительность к буре, медики рекомендуют вести здоровый образ жизни и быть физически активными

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Мощность бури будет достигать 6 баллов

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В начале сентября космическая погода будет неустойчивой. Вспышки на Солнце спровоцируют сильную магнитную бурю мощностью 6 баллов.

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, буря накроет Новосибирск 3 сентября и продлится до 5 сентября. По прогнозам медиков, она тяжело скажется на метеозависимых людях.

— Чаще всего метеозависимость наблюдается у людей с кардиологическими заболеваниями и у пожилых. Она может проявляться в головных болях, ломоте в теле и тошноте. В это время зависимые будут чувствовать раздражительность, и у них вероятны нарушения сна, — сообщила Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением ООО ЦСМ «Здравица».

По словам медика, чтобы справиться с магнитными бурями, необходимо укреплять свой организм.

— Прежде всего это достигается здоровым образом жизни — правильным питанием, умеренными физическими нагрузками, пребыванием на свежем воздухе, правильным режимом сна и бодрствования, — рекомендует врач.

Ранее новосибирец снял северное сияние, которое происходило во время магнитной бури.

Магнитная буря
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