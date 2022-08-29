Власти НСО объявили конкурс на строительство комплекса по обработке мусора за 141 млн

Власти Новосибирской области объявили конкурс на строительство и эксплуатацию Болотнинского мусоросортировочного комплекса. Проект реализуют по концессии. Общая стоимость комплекса — 141 млн рублей, из них 71 млн рублей должны составить средства инвестора. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Министерство ЖКХ и энергетики НСО».



В министерстве сообщили, что в конкурсе могут принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества два или более указанных юридических лица. Прием заявок продлится до 9 сентября .