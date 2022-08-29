Власти НСО объявили конкурс на строительство комплекса по обработке мусора за 141 млн
Мусоросортировочный комплекс построят в Болотном
Власти Новосибирской области объявили конкурс на строительство и эксплуатацию Болотнинского мусоросортировочного комплекса. Проект реализуют по концессии. Общая стоимость комплекса —
В министерстве сообщили, что в конкурсе могут принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества два или более указанных юридических лица. Прием заявок продлится до
— Общая стоимость объекта составит 141 млн рублей,
На официальном сайте для размещения информации и проведения торгов указано, что объектом концессионного соглашения является полигон твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в Болотнинском районе. Комплекс состоит из недвижимого и движимого имущества, связанного между собой и предназначенного для осуществления деятельности по обработке и захоронению ТКО.
Недавно мы писали о том, что гигантский комплекс по переработке мусора за 4 млрд решили построить в