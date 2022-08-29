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Власти НСО объявили конкурс на строительство комплекса по обработке мусора за 141 млн

Мусоросортировочный комплекс построят в Болотном

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Половину стоимости должны составить средства инвестора

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Власти Новосибирской области объявили конкурс на строительство и эксплуатацию Болотнинского мусоросортировочного комплекса. Проект реализуют по концессии. Общая стоимость комплекса — 141 млн рублей, из них 71 млн рублей должны составить средства инвестора. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Министерство ЖКХ и энергетики НСО».

В министерстве сообщили, что в конкурсе могут принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества два или более указанных юридических лица. Прием заявок продлится до 9 сентября.

— Общая стоимость объекта составит 141 млн рублей, 70 млн будет профинансировано за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, 71 млн должны составить средства инвестора. Мы рассчитываем на активное участие профильных коммерческих организаций в этом конкурсе, — прокомментировал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

На официальном сайте для размещения информации и проведения торгов указано, что объектом концессионного соглашения является полигон твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией в Болотнинском районе. Комплекс состоит из недвижимого и движимого имущества, связанного между собой и предназначенного для осуществления деятельности по обработке и захоронению ТКО.

Недавно мы писали о том, что гигантский комплекс по переработке мусора за 4 млрд решили построить в 3 км от домов в Верх-Туле, жители оказались против.

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БолотноеТКОМусор
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