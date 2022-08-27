На Михайловской набережной развернулись 40 временных уличных ресторанов и кафе

Фестиваль такого масштаба проводится в Новосибирске впервые. Палатки участников выстроились в три уровня на дорожках парка набережной. Часть ресторанных компаний поставили здесь отдельные шатры. Всего, по словам организаторов, на фестивале работает порядка 40 точек общепита. В них представлены практически все виды кухонь, которые уже имеются в Новосибирске.