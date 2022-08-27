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На Михайловской набережной развернулись 40 временных уличных ресторанов и кафе

Там проходит гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!»

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Палатки участников выстроились на дорожках парка

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На Михайловской набережной 27 августа начался гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!». Уличные точки здесь открыли больше 40 заведений разных направлений. Кроме того, зрителей ждет кулинарное шоу и концерт.

Основная сцена фестиваля

Основная сцена фестиваля

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Фестиваль такого масштаба проводится в Новосибирске впервые. Палатки участников выстроились в три уровня на дорожках парка набережной. Часть ресторанных компаний поставили здесь отдельные шатры. Всего, по словам организаторов, на фестивале работает порядка 40 точек общепита. В них представлены практически все виды кухонь, которые уже имеются в Новосибирске.

Заведения предлагали самую разную кухню

Заведения предлагали самую разную кухню

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Кроме общепита в фестивале принимают участие производители продуктов питания: сыровары, ремесленные производства мясных деликатесов, грибов, меда и даже экзотических сортов овощей, выращиваемых в Новосибирской области.

В программе фестиваля есть мероприятия для профессиональных участников, а также конкурсы поваров — в том числе юных. Кулинарные состязания проходят на основной сцене, происходящее транслируется на большой экран.

Фестиваль будет проходить два дня — 27 и 28 августа. Сегодня вечером в 20:00 зрителям обещают концерт.

Подробный репортаж с фестиваля выйдет на НГС позже.

В начале августа в Академгородке проходил фестиваль уличной мексиканской еды. Тогда организаторы немного недооценили интерес публики такого рода кухне и у трех точек, которые принимали участие в мероприятии, выстроились очереди.

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