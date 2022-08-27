На Михайловской набережной развернулись 40 временных уличных ресторанов и кафе

На Михайловской набережной 27 августа начался гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!». Уличные точки здесь открыли больше 40 заведений разных направлений. Кроме того, зрителей ждет кулинарное шоу и концерт.
Фестиваль такого масштаба проводится в Новосибирске впервые. Палатки участников выстроились в три уровня на дорожках парка набережной. Часть ресторанных компаний поставили здесь отдельные шатры. Всего, по словам организаторов, на фестивале работает порядка 40 точек общепита. В них представлены практически все виды кухонь, которые уже имеются в Новосибирске.
Кроме общепита в фестивале принимают участие производители продуктов питания: сыровары, ремесленные производства мясных деликатесов, грибов, меда и даже экзотических сортов овощей, выращиваемых в Новосибирской области.
В программе фестиваля есть мероприятия для профессиональных участников, а также конкурсы поваров — в том числе юных. Кулинарные состязания проходят на основной сцене, происходящее транслируется на большой экран.
Фестиваль будет проходить два дня — 27 и 28 августа. Сегодня вечером в 20:00 зрителям обещают концерт.
Подробный репортаж с фестиваля выйдет на НГС позже.
В начале августа в Академгородке проходил фестиваль уличной мексиканской еды. Тогда организаторы немного недооценили интерес публики такого рода кухне и у трех точек, которые принимали участие в мероприятии, выстроились очереди.