В небе над Новосибирском пролетели истребители — с чем связано авиашоу
Мероприятие проводил завод Чкалова
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26 августа на Новосибирском авиационном завод имени
— Мероприятие прошло в закрытом режиме. Его приурочили к Дню авиации для сотрудников завода и их родных, — пояснили в организации.
Как подтверждают очевидцы в группе «АСТ-54», попасть на территорию можно было только в сопровождении сотрудника предприятия.
Напомним, 31 июля состоялось авиашоу на аэродроме Мочище. Посмотреть представление съехалось более 100 тысяч зрителей.