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В небе над Новосибирском пролетели истребители — с чем связано авиашоу

Мероприятие проводил завод Чкалова

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Авиашоу приурочили к Дню авиации

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26 августа на Новосибирском авиационном завод имени В. П. Чкалова состоялось авиашоу, приуроченное к Дню авиации. Как сообщили в пресс-службе предприятия, праздник провели для сотрудников.

— Мероприятие прошло в закрытом режиме. Его приурочили к Дню авиации для сотрудников завода и их родных, — пояснили в организации.

Как подтверждают очевидцы в группе «АСТ-54», попасть на территорию можно было только в сопровождении сотрудника предприятия.

Напомним, 31 июля состоялось авиашоу на аэродроме Мочище. Посмотреть представление съехалось более 100 тысяч зрителей.

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