«Медведь задрал и съел оленя у нас на глазах»: вице-мэр Анна Терешкова провела отпуск на Новой земле
Путешествие ей подарили родные на день рождения
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела отпуск на Новой земле, архипелаг находится в Архангельской области в Северном Ледовитом океане. НГС узнал, как женщина отдохнула и что ей понравилось больше всего в путешествии.
Анна Терешкова 10 дней провела в дикой природе на Новой земле, необычное путешествие ей подарили родные на день рождения.
—Больше всего меня поразила природа, я впервые увидела северное сияние и полярный день, когда и днем и ночью светло. Мы ходили в поход матросами, жили на корабле. В Баренцево море даже попали в достаточно серьезный шторм, — говорит Терешкова и признается, что было немного страшно.
Вице-мэр отметила, что всегда хотела побывать в Арктике, и очень любит это место, особенно Терешкову поразила природа вокруг.
— Дикая природа впечатляет, все ходили с оружием, потому что вокруг опасно. Например, мы видели медведя, который задрал оленя и ел его, — рассказала Анна Терешкова.
Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что свой 10-ти дневный отпуск провел в пределах Новосибирска.