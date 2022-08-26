«Медведь задрал и съел оленя у нас на глазах»: вице-мэр Анна Терешкова провела отпуск на Новой земле

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела отпуск на Новой земле, архипелаг находится в Архангельской области в Северном Ледовитом океане. НГС узнал, как женщина отдохнула и что ей понравилось больше всего в путешествии.



Анна Терешкова 10 дней провела в дикой природе на Новой земле, необычное путешествие ей подарили родные на день рождения.

—Больше всего меня поразила природа, я впервые увидела северное сияние и полярный день, когда и днем и ночью светло. Мы ходили в поход матросами, жили на корабле. В Баренцево море даже попали в достаточно серьезный шторм, — говорит Терешкова и признается, что было немного страшно.