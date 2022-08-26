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«Медведь задрал и съел оленя у нас на глазах»: вице-мэр Анна Терешкова провела отпуск на Новой земле

Путешествие ей подарили родные на день рождения

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Анна Терешкова видел северное сияние, как медведь съел оленя и даже попала в шторм

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Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова провела отпуск на Новой земле, архипелаг находится в Архангельской области в Северном Ледовитом океане. НГС узнал, как женщина отдохнула и что ей понравилось больше всего в путешествии.

Анна Терешкова 10 дней провела в дикой природе на Новой земле, необычное путешествие ей подарили родные на день рождения.

—Больше всего меня поразила природа, я впервые увидела северное сияние и полярный день, когда и днем и ночью светло. Мы ходили в поход матросами, жили на корабле. В Баренцево море даже попали в достаточно серьезный шторм, — говорит Терешкова и признается, что было немного страшно.

Вице-мэр сфотографировала стаю диких моржей, которые отдыхают на берегу

Вице-мэр сфотографировала стаю диких моржей, которые отдыхают на берегу

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Анна Терешкова призналась, что давно хотела побывать в Арктике

Анна Терешкова призналась, что давно хотела побывать в Арктике

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Вице-мэр отметила, что всегда хотела побывать в Арктике, и очень любит это место, особенно Терешкову поразила природа вокруг.

— Дикая природа впечатляет, все ходили с оружием, потому что вокруг опасно. Например, мы видели медведя, который задрал оленя и ел его, — рассказала Анна Терешкова.

Природа на архипелаге завораживает

Природа на архипелаге завораживает

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Недавно мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что свой 10-ти дневный отпуск провел в пределах Новосибирска.

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