Где посадки? Как архитектор «дворца Путина» и основатель закрытого клуба чиновников зарабатывают на деревьях

Кто распределяет деньги? И между кем?

Переломный момент для сферы благоустройства наступил в 2014 году — все парки передали от одного ведомства к другому. Если раньше за них отвечал Департамент ЖКХ, то теперь озеленение курирует Департамент природопользования.



Этому предшествовали проблемы и конфликты при распределении контрактов. Так, например, «Ведомости» писали, что озеленение Москвы «проводят непонятные фирмы, которые завышают цены в 2–3 раза при низком качестве работы». Из-за этого Сергей Собянин даже обрушился с критикой на своего заместителя Петра Бирюкова — тот курирует ЖКХ в столице (а в 2013 году занимался еще и парками) и, по мнению Собянина, отдавал контракты на озеленение «непонятно кому».

