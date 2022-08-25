Шикарное платье за 200 тысяч и костюм за 800 рублей: смотрим дорогие и дешевые свадебные наряды на «Авито»

Эксперты сайта объявлений «Авито» составили список покупок для образов жениха и невесты в Новосибирске. НГС посмотрел самые дорогие и дешевые варианты нарядов.

Свадебный образ для невесты на «Авито» в среднем обойдется в 14200 рублей. Эксперты включили в список платье, фату, туфли и аксессуары.

Как сообщили эксперты, на данный момент на сайте размещено более 5 тысяч объявлений со свадебными платьями в Новосибирске, новый наряд можно выбрать из 300 предложений. Средняя стоимость платья — 6800 рублей, журналисту НГС удалось найти шикарный наряд за 200 тысяч рублей, наиболее низкая цена — 359 рублей.