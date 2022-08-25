Шикарное платье за 200 тысяч и костюм за 800 рублей: смотрим дорогие и дешевые свадебные наряды на «Авито»
Аналитики портала рассказали, за сколько в среднем можно нарядиться на праздник
Эксперты сайта объявлений «Авито» составили список покупок для образов жениха и невесты в Новосибирске. НГС посмотрел самые дорогие и дешевые варианты нарядов.
Свадебный образ для невесты на «Авито» в среднем обойдется в 14200 рублей. Эксперты включили в список платье, фату, туфли и аксессуары.
Как сообщили эксперты, на данный момент на сайте размещено более 5 тысяч объявлений со свадебными платьями в Новосибирске, новый наряд можно выбрать из 300 предложений. Средняя стоимость платья — 6800 рублей, журналисту НГС удалось найти шикарный наряд за 200 тысяч рублей, наиболее низкая цена — 359 рублей.
Эксперты рассказали, что фата в среднем выйдет примерно в 5 тысяч для сибирячек, туфли можно найти от 800, а на украшения уйдет примерно 1100 рублей.
Наряд для жениха стоит дешевле, весь образ в среднем обойдется за 4850 рублей. Свадебный костюм можно купить примерно за 3 тысячи на «Авито», обувь за 1500, а галстук стоит около 350 рублей. Самый дорогой костюм, который удалось найти можно купить за 35 тысяч, самый дешевый — 800 рублей.
Недавно эксперты «Авито» посчитали, во сколько обойдутся сборы в первый класс в Новосибирске. Как выяснилось, товары для девочек в среднем стоят дешевле, чем для мальчиков.