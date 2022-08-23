В Новосибирске завершается голосование за лучший бизнес года

В Новосибирске завершается голосование «Народной премии НГС» за лучший бизнес — вы можете успеть сделать свой выбор в каждой из номинаций на сайте премии.



В шорт-лист попали 100 компаний — по 10 в каждой из 10 номинаций. Среди них жители города, участвующие в голосовании, выбирают только одну компанию.

Голосование началось 1 августа и завершится завтра, 24 августа. А имена победителей мы объявим на сцене Оперного театра 25 августа. Вести церемонию награждения будут Андрей Малахов и Пелагея.