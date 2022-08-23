В Новосибирске завершается голосование за лучший бизнес года
Имена победителей станут известны в этот четверг, 25 августа
В Новосибирске завершается голосование «Народной премии НГС» за лучший бизнес — вы можете успеть сделать свой выбор в каждой из номинаций на сайте премии.
В шорт-лист попали 100 компаний — по 10 в каждой из 10 номинаций. Среди них жители города, участвующие в голосовании, выбирают только одну компанию.
Голосование началось 1 августа и завершится завтра, 24 августа. А имена победителей мы объявим на сцене Оперного театра 25 августа. Вести церемонию награждения будут Андрей Малахов и Пелагея.
Успейте выбрать компанию, которая нравится вам, переходите по ссылкам:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года».
Ранее мы показывали, как в этом году выглядят награды победителей «Народной премии НГС».