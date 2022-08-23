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21 тысяча на девочку: в мэрии Новосибирска подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу — в области еще дороже

Горожанам рекомендуют покупать наборы для школьников на ярмарках

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В Новосибирске работают 3 школьные ярмарки и одна откроется на следующей неделе

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В Новосибирске собрать ребенка в школу на ярмарках стоит на 16 и 12% меньше, чем в розничных магазинах.

Об этом рассказал Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, на совещании в мэрии Новосибирска. Чиновник представил исследование, где сравнивались средняя цена базового набора первоклассника в России, Новосибирской области, в розничных магазинах Новосибирска и на ярмарках.

— По данным Росстата, базовый набор первоклассника в 2022 году, в который входит одежда, обувь, школьные канцелярские принадлежности, обходится родителям в среднем по России в 22 298 рублей для мальчиков и в 26 838 рублей для девочек. В базовый набор первоклассника входит 9 наименований одежды и обуви для мальчика и 11 наименований для девочки. По сравнению с прошлым годом собрать мальчика стало дороже на 13%, по девочкам набор увеличился на 11,25%, — рассказал начальник департамента.

Мониторинг цен на школьные товары в Новосибирской области проводился на 3 ярмарках и в 4 оптово-розничных компаниях. Мониторинг показал, что цены на большинство позиций школьных товаров на ярмарках ниже, чем в крупных торговых. Но, как отметил Виталий Волухин, на некоторые товары цены в магазинах ниже. Это мелкие товары, например, ручки и карандаши.

— Стоимость базового набора первоклассника в Новосибирской области по полному перечню товаров составляет для мальчиков 24 975 рублей, для девочек — 29 498 рублей. При этом в стоимость базового набора на аналогичный перечень позиций в розничных магазинах Новосибирска — это 19 417 рублей для мальчика и 21 440 рублей — для девочек, — сообщил Виталий Витухин.

На муниципальных ярмарках Новосибирска такой набор будет стоить для мальчиков — 16 310 рублей, то есть на 16% меньше, чем в розничных городских магазинах. И 18 867 рублей для девочки, то есть на 12% меньше, чем в розничных магазинах.

— В целом ситуация на рынке школьных товаров не вызывает опасений и объема достаточно, чтобы обеспечить спрос в любой ценовой категории, — подчеркнул начальник департамента.

Виталий Витухин также добавил, что в Новосибирске проводится 4 школьные ярмарки. В Ленинском районе с 1 августа проводится одна ярмарка. Вторая — на улице Троллейной — открылась на прошлой неделе, 15 августа. В Кировском районе — с 19 августа, в Советском районе — 28 августа.

Корреспондент НГС сравнила цены на школьные товары в Fix Price, «Ашане» и «Ленте» и нашла тетради по 4 рубля.

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