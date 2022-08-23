21 тысяча на девочку: в мэрии Новосибирска подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу — в области еще дороже

В Новосибирске собрать ребенка в школу на ярмарках стоит на 16 и 12% меньше, чем в розничных магазинах.

Об этом рассказал Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, на совещании в мэрии Новосибирска. Чиновник представил исследование, где сравнивались средняя цена базового набора первоклассника в России, Новосибирской области, в розничных магазинах Новосибирска и на ярмарках.