В Новосибирске полиция ищет участника драки — потерпевший был госпитализирован с травмой головы

В полиции просят всех, кто располагает сведениями о подозреваемом, или свидетелей драки сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по телефонам: (383) 232-20-09 , +7 913 740-15-13 . Правоохранители гарантируют конфиденциальность.