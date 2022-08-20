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В Новосибирске полиция ищет участника драки — потерпевший был госпитализирован с травмой головы

Драка произошла ночью 6 августа

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Заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»

Заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»

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В Новосибирске полиция разыскивает участника драки в одном из развлекательных заведений Калининского района. Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, потасовка произошла 6 августа с 23:50 до 00:10. Один из участников драки упал и получил травму головы.

— Установлено, что 6 августа в период времени с 23:50 до 00:10 в одном из развлекательных заведений Калининского района в ходе словесного конфликта у посетителя с неизвестным мужчиной завязалась драка, в ходе которой потерпевший упал и получил травму головы. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Злоумышленник скрылся, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Пострадавшего доставили в больницу от здания по адресу Тюленина, 14. Как уточнили в пресс-службе, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В полиции просят всех, кто располагает сведениями о подозреваемом, или свидетелей драки сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по телефонам: (383) 232-20-09, +7 913 740-15-13. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

В Новосибирске разыскивают подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.

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