В Новосибирске полиция ищет участника драки — потерпевший был госпитализирован с травмой головы
Драка произошла ночью
В Новосибирске полиция разыскивает участника драки в одном из развлекательных заведений Калининского района. Как сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области, потасовка произошла
— Установлено, что 6 августа в период времени с 23:50 до 00:10 в одном из развлекательных заведений Калининского района в ходе словесного конфликта у посетителя с неизвестным мужчиной завязалась драка, в ходе которой потерпевший упал и получил травму головы. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Злоумышленник скрылся, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Пострадавшего доставили в больницу от здания по адресу
В полиции просят всех, кто располагает сведениями о подозреваемом, или свидетелей драки сообщить в отдел полиции
В Новосибирске разыскивают подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности ребенка.