Фурсьют каракала по имени Мигель продают за 100 тысяч в Новосибирске — он должен был быть звездой «ТикТока»
Из-за проблем с соцсетью хозяйка костюма решила продать дорогую вещь
15 августа на сайте «Авито» появилось объявление о продаже костюма каракала стоимостью более 100 тысяч рублей. В описании указано, что у фурсьюта американский искусственный мех, когти выполнены из глины, глаза светятся, а рот открывается.
Как рассказала продавец — Дарья, костюм каракала ей подарили на Новый год, его использовали для съемок в тиктоке. В аккаунте, по словам Дарьи, было 120 тысяч подписчиков. Сейчас аккаунт удален. Прошлое имя каракала — Мигель. Костюм решили продать из-за проблем с социальной сетью.
— Костюму примерно полгода, такая цена, потому что меняли внутренности головы, улучшали качество изделия и несколько раз чинили, — сообщила НГС Дарья.
В объявлении указано, что наряд подойдет на рост от 154 до
Необычные костюмы есть и у других жителей города, например, у топ-блогера Ольги Платоновой, которая эпатирует публику совершенно невероятными образами и получает от этого истинное удовольствие.