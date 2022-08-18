СЕЙЧАС +12°С
Пробки 5/10
usd 60.76
eur 61.83
Тема дняК чему приведет продление валютных ограничений?
Все новости
Все новости

Фурсьют каракала по имени Мигель продают за 100 тысяч в Новосибирске — он должен был быть звездой «ТикТока»

Из-за проблем с соцсетью хозяйка костюма решила продать дорогую вещь

1 568

Костюм выполнен из американского искусственного меха

Поделиться

15 августа на сайте «Авито» появилось объявление о продаже костюма каракала стоимостью более 100 тысяч рублей. В описании указано, что у фурсьюта американский искусственный мех, когти выполнены из глины, глаза светятся, а рот открывается.

Как рассказала продавец — Дарья, костюм каракала ей подарили на Новый год, его использовали для съемок в тиктоке. В аккаунте, по словам Дарьи, было 120 тысяч подписчиков. Сейчас аккаунт удален. Прошлое имя каракала — Мигель. Костюм решили продать из-за проблем с социальной сетью.

— Костюму примерно полгода, такая цена, потому что меняли внутренности головы, улучшали качество изделия и несколько раз чинили, — сообщила НГС Дарья.

Как отмечает продавец, глаза у костюма светятся, необходимы только батарейки

Как отмечает продавец, глаза у костюма светятся, необходимы только батарейки

Поделиться

В объявлении указано, что наряд подойдет на рост от 154 до 170 см, а размер ноги не должен быть больше 40-го.

Необычные костюмы есть и у других жителей города, например, у топ-блогера Ольги Платоновой, которая эпатирует публику совершенно невероятными образами и получает от этого истинное удовольствие.

По теме

АвитоТикТокКостюм
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2