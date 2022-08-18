Фурсьют каракала по имени Мигель продают за 100 тысяч в Новосибирске — он должен был быть звездой «ТикТока»

15 августа на сайте «Авито» появилось объявление о продаже костюма каракала стоимостью более 100 тысяч рублей. В описании указано, что у фурсьюта американский искусственный мех, когти выполнены из глины, глаза светятся, а рот открывается.



Как рассказала продавец — Дарья, костюм каракала ей подарили на Новый год, его использовали для съемок в тиктоке. В аккаунте, по словам Дарьи, было 120 тысяч подписчиков. Сейчас аккаунт удален. Прошлое имя каракала — Мигель. Костюм решили продать из-за проблем с социальной сетью.