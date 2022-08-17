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Магнитные бури приближаются к Новосибирску — они продлятся два дня

Их могут почувствовать метеозависимые люди

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Буря повлияет на метеочувствительных людях

Буря повлияет на метеочувствительных людях

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18 и 19 дня ожидаются магнитные бури, новосибирский эксперт рассказал, на что они могут повлиять.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик бури придется на время между 09:00 и 16:00 часами. На следующий день, 19 августа, бурю ожидают в период с 09:00 до 10:00.

Магнитной бурей называют электромагнитные процессы, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля Земли. По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, это может сказываться на метеочувствительных людях.

— Что касается влияния на здоровье, действительно в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходит процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем повлиять на свою чувствительность, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.

Бури продлятся 2 дня

Бури продлятся 2 дня

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Ранее новосибирец снял северное сияние, которое происходило во время магнитной бури.

Магнитные бури
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