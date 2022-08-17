Магнитные бури приближаются к Новосибирску — они продлятся два дня

— Что касается влияния на здоровье, действительно в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходит процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем повлиять на свою чувствительность, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.

