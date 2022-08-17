Магнитные бури приближаются к Новосибирску — они продлятся два дня
Их могут почувствовать метеозависимые люди
18 и 19 дня ожидаются магнитные бури, новосибирский эксперт рассказал, на что они могут повлиять.
По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, пик бури придется на время между 09:00 и 16:00 часами. На следующий день, 19 августа, бурю ожидают в период с 09:00 до 10:00.
Магнитной бурей называют электромагнитные процессы, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля Земли. По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, это может сказываться на метеочувствительных людях.
— Что касается влияния на здоровье, действительно в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходит процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных. Однако мы можем повлиять на свою чувствительность, для этого нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, — пояснил специалист.
Ранее новосибирец снял северное сияние, которое происходило во время магнитной бури.