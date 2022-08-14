СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 60.90
eur 62.54
Тема дняВ театр Афанасьева пустили первых зрителей
Все новости
Все новости

Кинодокументалисты оцифровали редкий фильм новосибирского режиссера — его работы хранятся в библиотеке конгресса США

За документальный фильм «Родная сторона» режиссер Юрий Шиллер получил Государственную премию

249
Режиссер Юрий Шиллер считается классиком документального кино

Режиссер Юрий Шиллер считается классиком документального кино

Поделиться

Новосибирский кинодокументалист Станислав Шуберт оцифровал, осовременил и выложил в YouTube документальный фильм Юрия Шиллера «Родная сторона». Работа режиссера в свое время была положительно оценена отечественными и зарубежными критиками.

По словам Шуберта, фильм был снят в 1997 году в селе Конево Краснозерского района и наглядно отражает особенности сельской жизни того времени.

— Фильм был снят в тяжелейшие для нашего кино 90-е годы, видна его малобюджетность: всё снято на отечественную, возможно, и просроченную цветную пленку, а некоторые кадры — на черно-белую. Кадры сняты очень правдиво, но с деликатным отношением к героям, без лишней чернухи, — добавил кинодокументалист.

На реставрацию документального фильма у специалистов ушла неделя

На реставрацию документального фильма у специалистов ушла неделя

Поделиться

Работать пришлось над каждым кадром. На цветокоррекцию, стабилизацию, выравнивание изображения у специалистов ушло около недели. Сегодня результат работы можно оценить в YouTube.

В 1998 году за «Родную сторону» Юрий Шиллер получил Государственную премию. По словам Шуберта, фильм принимал участие в конкурсных программах российских и зарубежных кинофестивалей.

— Юрий Шиллер — классик документального кино. Его работы хранятся в библиотеке конгресса США, по ним преподают в вузах и киношколах, — подчеркнул Шуберт.

В планах кинодокументалистов восстановить все работы новосибирских мастеров и собрать их в единую базу, доступную для просмотра.

Ранее журналисты НГС рассказывали, как мама в декрете занялась реставрацией советской мебели, которую превращает в модные современные детали интерьеров.

По теме

КиноНовосибирскПремияРежиссер
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2