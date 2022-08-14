Кинодокументалисты оцифровали редкий фильм новосибирского режиссера — его работы хранятся в библиотеке конгресса США

Новосибирский кинодокументалист Станислав Шуберт оцифровал, осовременил и выложил в YouTube документальный фильм Юрия Шиллера «Родная сторона». Работа режиссера в свое время была положительно оценена отечественными и зарубежными критиками.
По словам Шуберта, фильм был снят в 1997 году в селе Конево Краснозерского района и наглядно отражает особенности сельской жизни того времени.
— Фильм был снят в тяжелейшие для нашего кино
Работать пришлось над каждым кадром. На цветокоррекцию, стабилизацию, выравнивание изображения у специалистов ушло около недели. Сегодня результат работы можно оценить в YouTube.
В 1998 году за «Родную сторону» Юрий Шиллер получил Государственную премию. По словам Шуберта, фильм принимал участие в конкурсных программах российских и зарубежных кинофестивалей.
— Юрий Шиллер — классик документального кино. Его работы хранятся в библиотеке конгресса США, по ним преподают в вузах и киношколах, — подчеркнул Шуберт.
В планах кинодокументалистов восстановить все работы новосибирских мастеров и собрать их в единую базу, доступную для просмотра.
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