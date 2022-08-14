Кинодокументалисты оцифровали редкий фильм новосибирского режиссера — его работы хранятся в библиотеке конгресса США

Новосибирский кинодокументалист Станислав Шуберт оцифровал, осовременил и выложил в YouTube документальный фильм Юрия Шиллера «Родная сторона». Работа режиссера в свое время была положительно оценена отечественными и зарубежными критиками.



По словам Шуберта, фильм был снят в 1997 году в селе Конево Краснозерского района и наглядно отражает особенности сельской жизни того времени.

