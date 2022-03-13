«Тумбочку в охапку — и в машину»: мама в декрете превращает советские серванты в модную мебель

У ярославны Нины Каримовой необычное хобби — она реставрирует и перекрашивает советскую мебель. В детской у нее стоит белая с золотыми вензелями стенка, в которой сложно узнать коричневую типовую мебель, которая была почти в каждой квартире. А в гостиной — черная матовая тумба, любовь владелицы, скрывающая под современным дизайном всё ту же советскую классику.
Нина занялась реставрацией мебели, когда ушла в декрет со вторым ребенком. До этого она работала менеджером склада в логистическом центре.
Говорит, что никак не могла найти себе подходящую мебель и решила сделать ее сама.
— Я всю жизнь что-то ломала, строила, конструировала. Года два назад мне нужна была какая-то мебель, но я не могла найти тот дизайн, который был мне нужен. И у меня возникала идея сделать это самой.
— Есть какая-то разница между советской мебелью и тем, что сейчас продается в магазинах? Конечно, мы говорим о массовом производстве, а не о дизайнерской мебели.
— Да, я увидела много отличий. Современная мебель, которую изготавливают на производстве, она практически вся сделана из опилок, она одинаковая, она хлипкая. Советской мебели осталось очень мало, она из цельного дерева, очень крепкая. Мебель, которой уже 50–60 лет, прослужит еще не меньше при должном уходе. Плюс это история: работая с такой мебелью, соприкасаешься с ней, продлеваешь ей жизнь. После реставрации многие вообще не понимают, сколько лет этой мебели, думают, что это какая-то дизайнерская тумбочка, табурет или шкаф. И те, кто не сталкивался, не видел такую советскую мебель, думают, что это современная дорогая вещь.
— Где ты находишь советскую мебель?
— На сайте объявлений. Бывает, отдают бесплатно. На «Авито» охота на эту мебель — кто не успел, тот опоздал. Но охотятся в основном те, кто скупает мебель и перепродает ее в 10 раз дороже, и очень редко те, кто действительно хочет ее восстановить и подарить ей вторую жизнь.
Бывает, выбрасывают такую мебель, конечно, я мимо не пройду. У меня был случай, я ехала в красивом платье на хорошей машине, очень торопилась. И у мусорного бака стояла маленькая великолепная тумбочка. Проехать мимо я не могла. Резко затормозила, за мной остановилось несколько машин. Тумбочку в охапку — и в машину. Потом смеялась, поняв, как это выглядело со стороны.
— То есть эта мебель — не просто хлам, оставшийся в старой квартире родственников, она действительно дорого стоит?
— Человек, который в этом не разбирается, готов избавиться от старой мебели или бесплатно, или за символическую шоколадку, 100 рублей. Те, кто разбирается, в 10 раз увеличивают цену. И продают. В Ярославле это не так развито, а вот в Москве цены просто баснословные.
— Ты продаешь отреставрированную мебель?
— Я в основном всё делаю для себя, просто меняю интерьер — и приходится менять мебель. На то, что я продаю, я всегда даю гарантию, потому что делаю всё с душой. И это действительно уникальный экземпляр, потому что ничего не повторяю. Я этим горжусь, что где-то стоит отреставрированная мною мебель и радует людей.
— Глядя на твою, кажется, будто перекрашивать мебель очень легко. Наверняка есть много нюансов, вот так просто кисточки с краской будет мало, чтобы преобразить старый сервант. Что главное в процессе реставрации и как ты ему обучалась?
— Училась по интернету, курсов в Ярославле я не нашла. Покупала рецепт краски, пользуюсь им — и мне всё нравится. Важно подготовить вещь к покраске. Состояние мебели разное. Если она в хорошем состоянии, можно обезжирить и покрасить, если требуется только покраска. Если хочется что-то задекорировать, то, соответственно, надо еще найти и купить декор. Если надо снять лак, снимаю или химией, или шлифовальной машинкой, если есть трещины, убираю их шпатлевкой, бывает, что надо еще и подремонтировать. В зависимости от того, чем красить, кисточкой или валиком, будет разная фактура.
— Так понимаю, что эта работа пыльная и шумная. Где ты занимаешься мебелью?
— Да простят меня мои соседи, иногда и дома. У меня есть большой гараж, куда привожу объемную мебель и работаю с ней там. С небольшими деталями могу работать и в квартире, крашу дома иногда, но краска абсолютно безвредная — хоть руками крась.
— Как появляются идеи, в какой цвет покрасить, как декорировать?
— Иногда просто картинки дизайна квартир, домов просматриваю. Пока не найду, пока не сформируется в голове нужный вариант, мебель у меня стоит нереставрированной.
— Сколько времени занимает реставрация?
— Если только покраска — три дня максимум. Это тумбочка, небольшой комод. Тут от просушки зависит. Если мебель рассохлась, требуется реставрация, замена каких-то деталей, то это может быть и неделя, и две.
— Что самое большое ты делала?
— Стенку, которая стоит в детской. Эти два шкафа — это был мой первый опыт с краской, рецепт которой я купила. Это была самая громоздкая работа, в том числе по объему. Перекрашивала его из темного в светлый — это 5–6 слоев краски на каждом фасаде, каждой дверце с обеих сторон. И каждый слой надо вычищать, каждый надо просушить. Теперь стенка стоит и радует меня.
— Что для тебя самое сложное в реставрации?
— Подобрать фурнитуру. Вроде и такая ручечка подходит, и такая, а может, замочек оставить. И вот иду в строительный магазин, зная, какая именно ручка мне нужна, но теряюсь от широкого выбора. Даже в цвете нелегко определиться бывает. Поэтому решение по фурнитуре у меня остается до самого последнего момента.
— Раз ты нашла свое занятие по душе в декрете, можешь дать совет тем женщинам, которые сейчас находятся дома, возможно, задумываются о смене работы.
— Не бояться сложностей, самовыражения, пробовать и делать. Это не первое дело, за которое я взялась, я много всего перепробовала. Надо найти дело по душе, а декрет — это то время, когда 10–20 минут в день можно выделить на себя, чтобы подумать, куда вас тянет. Попробовали — не оно, ну и ладно. Вы ничего не теряете, только приобретаете опыт. Для меня главный критерий — «твое — не твое»: это понимание, готов ли ты делать это бесплатно. Я делаю мебель от души, мне неважно, продам я ее потом или нет.