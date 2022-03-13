«Тумбочку в охапку — и в машину»: мама в декрете превращает советские серванты в модную мебель

— Ты продаешь отреставрированную мебель?



— Я в основном всё делаю для себя, просто меняю интерьер — и приходится менять мебель. На то, что я продаю, я всегда даю гарантию, потому что делаю всё с душой. И это действительно уникальный экземпляр, потому что ничего не повторяю. Я этим горжусь, что где-то стоит отреставрированная мною мебель и радует людей.



— Глядя на твою, кажется, будто перекрашивать мебель очень легко. Наверняка есть много нюансов, вот так просто кисточки с краской будет мало, чтобы преобразить старый сервант. Что главное в процессе реставрации и как ты ему обучалась?



— Училась по интернету, курсов в Ярославле я не нашла. Покупала рецепт краски, пользуюсь им — и мне всё нравится. Важно подготовить вещь к покраске. Состояние мебели разное. Если она в хорошем состоянии, можно обезжирить и покрасить, если требуется только покраска. Если хочется что-то задекорировать, то, соответственно, надо еще найти и купить декор. Если надо снять лак, снимаю или химией, или шлифовальной машинкой, если есть трещины, убираю их шпатлевкой, бывает, что надо еще и подремонтировать. В зависимости от того, чем красить, кисточкой или валиком, будет разная фактура.

