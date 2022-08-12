Скульптуру с соболями решили пока оставить в центре Новосибирска
По словам мэра, при транспортировке композиция может повредиться
Скульптуру с соболями «Сибирские просторы» оставят стоять на своем месте. Об этом 12 августа заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По его словам, памятник хотели перенести, но он может разрушиться при транспортировке.
— Композиция «Сибирские просторы» неоднократно подвергалась критике. Прошу заметить, что с юридической стороны это не памятник. Город она не украшает, смысловое содержание не очень понятное. Исследования показали, что всякая попытка ее разобрать приведет к разрушению. Поэтому пока скульптура просто «зависла», — заметил мэр в радиоэфире «КП-Новосибирск».
Скульптуру архитекторов Алексея Коваленко и Евгений Боярищева на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали установили в 2008 году к 115-летию Новосибирска. Она представляет собой четырех соболей, поддерживающих купол Театра оперы и балета. На основании композиции выбиты названия сибирских городов.
После критики композиции жители микрорайона Шлюз заявили, что будут рады, если «Сибирские просторы» установят на кольце на улице Русской. Но главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин тогда заявил, что скульптуру соболей с Красного проспекта не уберут, пока не начнут делать на их месте сквер.
Вице-мэр Анна Терешкова заявила, что памятник Ленину отреставрируют в сквере «Гвардейский» в Пашино.