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Сотрудницу новосибирской полиции подозревают в расклеивании откровенных фото соперницы и шантаже

Если информация подтвердится, женщине грозит увольнение

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В причастности сотрудницы МВД к расклеиванию откровенных снимков жительницы Новосибирска разбирается служба собственной безопасности

В причастности сотрудницы МВД к расклеиванию откровенных снимков жительницы Новосибирска разбирается служба собственной безопасности

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В Новосибирске сотрудница полиции скачала из телефона бывшего молодого человека откровенные снимки соперницы и расклеила их по городу. Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал издания Baza.

— Парень Ольги (имя изменено) уходил от нее к сотруднице полиции, а затем вернулся. Но полицейская не собиралась сдаваться. Она, видимо, скачала нюдсы соперницы из телефона молодого человека и принялась угрожать ей публикацией. На Ольгу это не подействовало, так что сотрудница МВД позвала на помощь подругу с сестрой и расклеила пикантные фотки по району, — пишет Baza.

Расклеивающих снимки девушек сняла камера наружного наблюдения. Проверкой обстоятельств конфликта сейчас занимается служба собственной безопасности МВД Новосибирской области.

— Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию. При подтверждении сотрудник понесет наказание в установленном законом порядке, — сообщили NGS.RU в областном главке полиции.

В июне сотрудницу новосибирской полиции, задержанную с 2,9 грамма мефедрона, приговорили к условному сроку — у нее забрали «Айфон 11». Александра Черемисина в прошлом была королевой красоты.

КонфликтЛюбовный треугольникОткровенные фотоШантаж
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