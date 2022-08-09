Сотрудницу новосибирской полиции подозревают в расклеивании откровенных фото соперницы и шантаже

В Новосибирске сотрудница полиции скачала из телефона бывшего молодого человека откровенные снимки соперницы и расклеила их по городу. Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал издания Baza.



— Парень Ольги (имя изменено) уходил от нее к сотруднице полиции, а затем вернулся. Но полицейская не собиралась сдаваться. Она, видимо, скачала нюдсы соперницы из телефона молодого человека и принялась угрожать ей публикацией. На Ольгу это не подействовало, так что сотрудница МВД позвала на помощь подругу с сестрой и расклеила пикантные фотки по району, — пишет Baza.

