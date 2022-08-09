«Я вам сейчас диктофон сломаю!»: у уличных торговцев изъяли 200 килограмм фруктов и овощей

— Почему торгуете здесь, если нет разрешения?

— Я не хочу, — невпопад отвечает женщина.

— Почему вы не хотите нести ответственность за это? — снова спросила одна из сопровождавших рейд журналисток.

— Я не знаю. Как будто мы какое-то преступление делаем. Со всех сторон снимают. Мы же не убили, не ограбили. Идите наркоманов держите, убийц. Мы фруктами торгуем, просто фруктами. Снимай хорошенько, вообще-то мы не уроды, — внезапно обращается продавщица уже к фотографам и операторам.