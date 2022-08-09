«Я вам сейчас диктофон сломаю!»: у уличных торговцев изъяли 200 килограмм фруктов и овощей

8 августа мэрия Новосибирска провела рейд против уличной торговли. Из одной лавки, которую успели окружить чиновники и полиция, изъяли 210 килограмм овощей и фруктов. Изымать продукцию у уличных торговцев начали в прошлом году, но тогда у мэрии для этого был только небольшой холодильник. В этом году чиновники арендовали большой склад и уже изъяли больше 6 тонн продукции. Корреспонденты НГС побывали на одном из таких рейдов на площади Калинина и пообщались с продавцами.
Привычный новосибирцам уличный ларек, где работают гости из ближнего зарубежья, уместился прямо за остановкой возле метро. Поток людей здесь очень большой. К двум продавщицам сначала подошли полицейские, а потом уже сотрудники администрации, которые попросили показать документы, разрешающие торговлю.
— У вас документы есть? — спросила сотрудница мэрии.
— Только паспорт, — ответила продавщица, отказавшаяся называть свое имя.
— У вас есть разрешение? — спрашивают у женщины уже журналисты.
— Нет, — лаконично отвечает продавщица, которая всё никак не может решить: прятаться от камер или нет.
— Почему торгуете здесь, если нет разрешения?
— Я не хочу, — невпопад отвечает женщина.
— Почему вы не хотите нести ответственность за это? — снова спросила одна из сопровождавших рейд журналисток.
— Я не знаю. Как будто мы какое-то преступление делаем. Со всех сторон снимают. Мы же не убили, не ограбили. Идите наркоманов держите, убийц. Мы фруктами торгуем, просто фруктами. Снимай хорошенько, вообще-то мы не уроды, — внезапно обращается продавщица уже к фотографам и операторам.
Как рассказала начальница управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина, такие рейды проводятся еженедельно не только на территории площади Калинина, но и на Речном вокзале и на площади Маркса.
— С учетом того, что у нас есть большое складское помещение, которое по контракту мы отыграли, у нас есть возможность больше складировать. Мы видим, что практика применения изъятия является актуальной, потому что больше мы никак не можем с ними бороться. В силу того, что и протоколы, и рейды мало эффективны. Люди понимают, только когда портится продукция, которую они не могут реализовать на территории города, — прокомментировала Наталья Чагина.
Как уточнила Наталья Чагина, система с изъятиями показала себя эффективной. Настолько, что другие регионы России хотят наладить такой же механизм.
При конфискации продуктов пригодилась и помощь полиции. Один из торговцев попытался унести ящик с дынями и отказался его отдавать. В итоге полицейские забрали ящик и передали сотрудникам мэрии.
Пока журналисты разговаривали с Натальей Чагиной, продавщица каким-то образом поранила палец. Она начала ругаться из-за этого с сотрудницей администрации, но объяснять ничего не захотела, а ее напарница начала угрожать.
— Вы специально кровь из пальца выдавливаете? — спросила тележурналистка продавщицу.
— Да, специально, — ответила та.
— А что произошло? — поинтересовалась уже корреспондентка НГС.
— Я вам сейчас сломаю диктофон. Тебе какая разница, что произошло? Такая молодая, молокосос еще. Тебе это надо? — начала ругаться ее напарница.
По итогу рейда сотрудники мэрии изъяли больше 210 килограмм овощей и фруктов и увезли на склад. Часть овощей и фруктов осталась — скоропортящиеся или практически испорченные.
В июле с площади Калинина забирали, а затем возвращали газетный киоск.