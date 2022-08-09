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Репортаж

«Я вам сейчас диктофон сломаю!»: у уличных торговцев изъяли 200 килограмм фруктов и овощей

Мэрия нагрянула с рейдом на площадь Калинина — с начала года лавочники потеряли 6 тонн продуктов

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За 2022 год составлено более 140 протоколов и изъято 6 тонн продукции из разных торговых точек города

За 2022 год составлено более 140 протоколов и изъято 6 тонн продукции из разных торговых точек города

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8 августа мэрия Новосибирска провела рейд против уличной торговли. Из одной лавки, которую успели окружить чиновники и полиция, изъяли 210 килограмм овощей и фруктов. Изымать продукцию у уличных торговцев начали в прошлом году, но тогда у мэрии для этого был только небольшой холодильник. В этом году чиновники арендовали большой склад и уже изъяли больше 6 тонн продукции. Корреспонденты НГС побывали на одном из таких рейдов на площади Калинина и пообщались с продавцами.

Продавщицы отказались называть свое имя журналистам

Продавщицы отказались называть свое имя журналистам

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Привычный новосибирцам уличный ларек, где работают гости из ближнего зарубежья, уместился прямо за остановкой возле метро. Поток людей здесь очень большой. К двум продавщицам сначала подошли полицейские, а потом уже сотрудники администрации, которые попросили показать документы, разрешающие торговлю.

— У вас документы есть? — спросила сотрудница мэрии.

— Только паспорт, — ответила продавщица, отказавшаяся называть свое имя.

— У вас есть разрешение? — спрашивают у женщины уже журналисты.

— Нет, — лаконично отвечает продавщица, которая всё никак не может решить: прятаться от камер или нет.

— Почему торгуете здесь, если нет разрешения?

— Я не хочу, — невпопад отвечает женщина.

— Почему вы не хотите нести ответственность за это? — снова спросила одна из сопровождавших рейд журналисток.

— Я не знаю. Как будто мы какое-то преступление делаем. Со всех сторон снимают. Мы же не убили, не ограбили. Идите наркоманов держите, убийц. Мы фруктами торгуем, просто фруктами. Снимай хорошенько, вообще-то мы не уроды, — внезапно обращается продавщица уже к фотографам и операторам.

«Материалы» передают в административную комиссию, которая потом решает, отдавать продукты обратно или нет

«Материалы» передают в административную комиссию, которая потом решает, отдавать продукты обратно или нет

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Как рассказала начальница управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина, такие рейды проводятся еженедельно не только на территории площади Калинина, но и на Речном вокзале и на площади Маркса.

— С учетом того, что у нас есть большое складское помещение, которое по контракту мы отыграли, у нас есть возможность больше складировать. Мы видим, что практика применения изъятия является актуальной, потому что больше мы никак не можем с ними бороться. В силу того, что и протоколы, и рейды мало эффективны. Люди понимают, только когда портится продукция, которую они не могут реализовать на территории города, — прокомментировала Наталья Чагина.

Как уточнила Наталья Чагина, система с изъятиями показала себя эффективной. Настолько, что другие регионы России хотят наладить такой же механизм.

В мэрии Новосибирска сейчас есть три решения судов, по которым должностные лица органов местного самоуправления имеют право изымать продукцию, хранить ее и, в случае вынесения административного протокола, возвращать

В мэрии Новосибирска сейчас есть три решения судов, по которым должностные лица органов местного самоуправления имеют право изымать продукцию, хранить ее и, в случае вынесения административного протокола, возвращать

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При конфискации продуктов пригодилась и помощь полиции. Один из торговцев попытался унести ящик с дынями и отказался его отдавать. В итоге полицейские забрали ящик и передали сотрудникам мэрии.

Рейды проводятся не только на площади Калинина, но и на площади Маркса и на Речном вокзале

Рейды проводятся не только на площади Калинина, но и на площади Маркса и на Речном вокзале

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В мэрии считают, что такая продажа небезопасна для покупателей. Продавцы не соблюдают никаких санитарных норм, а продукты продают прямо с асфальта

В мэрии считают, что такая продажа небезопасна для покупателей. Продавцы не соблюдают никаких санитарных норм, а продукты продают прямо с асфальта

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Пока журналисты разговаривали с Натальей Чагиной, продавщица каким-то образом поранила палец. Она начала ругаться из-за этого с сотрудницей администрации, но объяснять ничего не захотела, а ее напарница начала угрожать.

— Вы специально кровь из пальца выдавливаете? — спросила тележурналистка продавщицу.

— Да, специально, — ответила та.

— А что произошло? — поинтересовалась уже корреспондентка НГС.

— Я вам сейчас сломаю диктофон. Тебе какая разница, что произошло? Такая молодая, молокосос еще. Тебе это надо? — начала ругаться ее напарница.

В уличных лавках продукция обычно дешевле, отметили в мэрии Новосибирска

В уличных лавках продукция обычно дешевле, отметили в мэрии Новосибирска

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По итогу рейда сотрудники мэрии изъяли больше 210 килограмм овощей и фруктов и увезли на склад. Часть овощей и фруктов осталась — скоропортящиеся или практически испорченные.

Продавщица в ходе рейда поранилась — это стало еще одним поводом для перебранки

Продавщица в ходе рейда поранилась — это стало еще одним поводом для перебранки

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Сотрудники мэрии прошли мимо бабушек, которые продают сезонные продукты. Как отметила Наталья Чагина, в мэрии уговаривают бабушек не продавать на тротуарах и не мешать пешеходам. Для этого на территории города есть более 600 социальных лотков

Сотрудники мэрии прошли мимо бабушек, которые продают сезонные продукты. Как отметила Наталья Чагина, в мэрии уговаривают бабушек не продавать на тротуарах и не мешать пешеходам. Для этого на территории города есть более 600 социальных лотков

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Лавочки для бабушек стоят на Октябрьском рынке, но мэрия ведет переговоры, чтобы установить такие же на площади Калинина

Лавочки для бабушек стоят на Октябрьском рынке, но мэрия ведет переговоры, чтобы установить такие же на площади Калинина

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В июле с площади Калинина забирали, а затем возвращали газетный киоск.

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