В Новосибирске в День железнодорожника образовалась пробка в сторону Заельцовскго парка
Пробка растянулась от улицы Дуси Ковальчук до входа в парк
Сегодня, 7 августа, отмечают День железнодорожника. Как сообщил читатель НГС, жители едут отмечать праздник в Заельцовский парк, поэтому на Сухарной образовалась пробка.
— Наверное, празднуют день работника железной дороги, — сообщил НГС читатель.
— Сухарную улицу не перекрывали, пробка возникла в связи с большим количеством припаркованного транспорта из-за мероприятия ко Дню железнодорожника, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Читайте, как вечером в пятницу, 29 июля, перекрыли часть Октябрьского моста — там начали капитальный ремонт, который планировали с 2020 года. Утром на дороге образовалась пробка в сторону левого берега