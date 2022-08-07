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В Новосибирске в День железнодорожника образовалась пробка в сторону Заельцовскго парка

Пробка растянулась от улицы Дуси Ковальчук до входа в парк

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Местные жители решили, что улицу перекрыли, но это не так

Местные жители решили, что улицу перекрыли, но это не так

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Сегодня, 7 августа, отмечают День железнодорожника. Как сообщил читатель НГС, жители едут отмечать праздник в Заельцовский парк, поэтому на Сухарной образовалась пробка.

— Наверное, празднуют день работника железной дороги, — сообщил НГС читатель.

Пробка растянулась от улицы Дуси Ковальчук до входа в Заельцовский парк

Пробка растянулась от улицы Дуси Ковальчук до входа в Заельцовский парк

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— Сухарную улицу не перекрывали, пробка возникла в связи с большим количеством припаркованного транспорта из-за мероприятия ко Дню железнодорожника, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Читайте, как вечером в пятницу, 29 июля, перекрыли часть Октябрьского моста — там начали капитальный ремонт, который планировали с 2020 года. Утром на дороге образовалась пробка в сторону левого берега

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