Огромный выброс огня на Солнце снял новосибирский астрофотограф
Посмотрите какой он огромный, по сравнению с нашей планетой
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Новосибирский фотограф снял огромный выброс огня на Солнце. Протуберанца удалось поймать на телескоп.
— Снимал вчера в городе, на 150-мм хромосферный телескоп. Атмосфера была посредственная, но тем не менее получилось неплохо, — объяснил корреспонденту НГС астрофотограф Алексей Поляков. — Поместил Землю на фото выше для масштаба, чтобы был понятны колоссальные размеры происходящего.
В июле Алексей Поляков сделал снимок Сатурна. Также ему удалось заснять редкие серебристые облака.