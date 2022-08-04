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Огромный выброс огня на Солнце снял новосибирский астрофотограф

Посмотрите какой он огромный, по сравнению с нашей планетой

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Землю на фото астрофотограф поместил для сравнения — чтобы мы могли оценить размер вспышки

Землю на фото астрофотограф поместил для сравнения — чтобы мы могли оценить размер вспышки

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Новосибирский фотограф снял огромный выброс огня на Солнце. Протуберанца удалось поймать на телескоп.

— Снимал вчера в городе, на 150-мм хромосферный телескоп. Атмосфера была посредственная, но тем не менее получилось неплохо, — объяснил корреспонденту НГС астрофотограф Алексей Поляков. — Поместил Землю на фото выше для масштаба, чтобы был понятны колоссальные размеры происходящего.

Оригинал фото

Оригинал фото

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В июле Алексей Поляков сделал снимок Сатурна. Также ему удалось заснять редкие серебристые облака.

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Солнцеастрофотографвыброс огня
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