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Такого вы и представить не могли: раскрываем имя ведущей «Народной премии НГС»

Звезда выйдет на сцену оперного театра в Новосибирске 25 августа

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Ксении Собчак нравится ее партнер по сцене на «Народной премии НГС»

Ксении Собчак нравится ее партнер по сцене на «Народной премии НГС»

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Ксения Собчак станет соведущей Андрея Малахова на «Народной премии НГС» — они вместе выйдут на сцену оперного театра в Новосибирске 25 августа.

— Это не первый мой визит в Новосибирск, город колоритный, многогранный, всегда рада сюда вернуться, посмотреть, как что изменилось, — поделилась с НГС Ксения Собчак.

Как отметила телеведущая, она ценит свою работу над мероприятиями и съемками документальных фильмов за возможность поездить по России. В прошлый раз в Новосибирске она побывала в небольшом ресторане, где «готовят так по-домашнему, прямо как в детстве». Ксения Собчак планирует заглянуть туда еще раз.

— Мои главные ожидания от «Народной премии» — качественное мероприятие с одним из моих любимых партнеров по сцене. Очень нравится посыл премии, что победителей выбирают сами горожане. Честно, объективно. А про ваш вопрос «Планируете ли вы зажечь?» — нашли, конечно, в ком сомневаться, — ответила Ксения Собчак.

Ранее мы публиковали интервью с Андреем Малаховым — какие вопросы поставили его в тупик.

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