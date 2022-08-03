В Новосибирск идет августовская жара — синоптики рассказали, когда ждать +29 градусов
Волна тепла придет с запада
Прохлада сменится жарой ближе к концу рабочей недели. Новосибирские синоптики сообщили, что по области воздух может прогреться до +29 градусов уже в эту субботу.
— Погода будет без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3–8 м/с. Самый теплый день из трех будет в субботу, 6 августа. С запада на восток движется постепенно теплая воздушная масса. Сейчас мы пока находимся в очаге холода, достаточно прохладно и ночью, и днем. Постепенно теплый фронт будет проходить с 5 августа. Поскольку давление высокое, то осадков не особо много будет, — объяснила корреспонденту НГС Марина Виноградова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
В ближайшие три ночи в Новосибирске температура составит +10... +13 градусов.
Днем 4 августа будет около +22... +24 градусов. В пятницу, 5 августа, воздух прогреется до +24... +26 градусов, а 6 августа — до +26... +28 градусов.
По области будет также жаркая погода. К 6 августа днем воздух может прогреться до +29 градусов.
В первой половине августа осадков не ожидается, зато другие две недели месяца отметятся проливными дождями. К такому выводу пришли синоптики двух сервисов погоды.