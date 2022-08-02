На ремонт дорог за пять лет потратили 35 миллиардов рублей в Новосибирской области

В Новосибирской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» за пять лет потратили больше 35 миллиардов рублей. На эти деньги было отремонтировано около 1 тысячи километров, сообщили в ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.

— Всего за пять лет было направленно на дороги порядка 35 миллиардов рублей. В этом году эта цифра составляет 9,8 миллиарда, из которых более 3 миллиардов — это средства федерального бюджета, — сообщил Анатолий Костылевский.

