На ремонт дорог за пять лет потратили
35 миллиардов рублей в Новосибирской области
С 2017 года по проекту отремонтировали
В Новосибирской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» за пять лет потратили больше 35 миллиардов рублей. На эти деньги было отремонтировано около 1 тысячи километров, сообщили в ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.
— Всего за пять лет было направленно на дороги порядка 35 миллиардов рублей. В этом году эта цифра составляет 9,8 миллиарда, из которых более 3 миллиардов — это средства федерального бюджета, — сообщил Анатолий Костылевский.
Всего было уложено 1,5 миллиона
Как отметил министр, к 2027 году они собираются привести в нормативное состояние 85% опорной сети. Сам проект начал реализовываться в области в 2017 году и в 2019-м получил статус национального проекта. Проект будет закончен в 2030 году.
В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуаров от площади Лыщинского до площади Карла Маркса, а также выездов по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Работы планируют завершить к концу августа.