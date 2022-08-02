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На ремонт дорог за пять лет потратили 35 миллиардов рублей в Новосибирской области

С 2017 года по проекту отремонтировали 1 тысячу километров

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Проект БКД начали реализовывать в области в 2017 году

Проект БКД начали реализовывать в области в 2017 году

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В Новосибирской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» за пять лет потратили больше 35 миллиардов рублей. На эти деньги было отремонтировано около 1 тысячи километров, сообщили в ТАСС со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.

— Всего за пять лет было направленно на дороги порядка 35 миллиардов рублей. В этом году эта цифра составляет 9,8 миллиарда, из которых более 3 миллиардов — это средства федерального бюджета, — сообщил Анатолий Костылевский.

Всего было уложено 1,5 миллиона кв. м дорожного покрытия. Это 47% от всего дорожного покрытия, которое нужно уложить. Также было установлено около 100 новых светофоров, больше 10,5 тысячи дорожных знаков и больше 20 километров дорог оборудовано освещением.

Как отметил министр, к 2027 году они собираются привести в нормативное состояние 85% опорной сети. Сам проект начал реализовываться в области в 2017 году и в 2019-м получил статус национального проекта. Проект будет закончен в 2030 году.

В Новосибирске приступили к ремонту проспекта Карла Маркса. Сейчас рабочие занимаются ремонтом тротуаров от площади Лыщинского до площади Карла Маркса, а также выездов по улицам Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Работы планируют завершить к концу августа.

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