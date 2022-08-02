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Четыре аварийных дома расселят в Новосибирске — самый старый из них построили 85 лет назад

Дома находятся в Железнодорожном и Первомайском районах

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Дом на улице Стрелочной построили в 1937 году

Дом на улице Стрелочной построили в 1937 году

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В Новосибирске признали аварийными четыре дома, которые находятся в Первомайском и Железнодорожном районах. Их должны расселить в ближайшие 11 лет.

Сообщение о признании домов аварийными опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска». В число домов попали здания на улицах Движенцев, 12, Подбельского, 4, Первомайской, 11 и Стрелочной, 4.

— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, — говорится о каждом из этих домов в постановлениях мэра Анатолия Локтя.

По данным сайта 2ГИС, дом на улице Движенцев построили в 1945 году, на Подбельского — в 1936-м, Первомайской — в 1952 году и на Стрелочной — в 1937-м.

Ранее мэрия решила снести квартал с аварийными домами в Калининском районе. Людей должны расселить до следующего года.

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