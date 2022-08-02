Четыре аварийных дома расселят в Новосибирске — самый старый из них построили 85 лет назад
Дома находятся в Железнодорожном и Первомайском районах
В Новосибирске признали аварийными четыре дома, которые находятся в Первомайском и Железнодорожном районах. Их должны расселить в ближайшие 11 лет.
Сообщение о признании домов аварийными опубликовали в «Бюллетени органов местного самоуправления города Новосибирска». В число домов попали здания на улицах Движенцев, 12, Подбельского, 4, Первомайской, 11 и Стрелочной, 4.
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2033 года включительно, — говорится о каждом из этих домов в постановлениях мэра Анатолия Локтя.
По данным сайта 2ГИС, дом на улице Движенцев построили в 1945 году, на Подбельского — в 1936-м, Первомайской — в 1952 году и на Стрелочной — в 1937-м.
Ранее мэрия решила снести квартал с аварийными домами в Калининском районе. Людей должны расселить до следующего года.