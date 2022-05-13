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Мэрия Новосибирска решила снести квартал с аварийными домами в Калининском районе

Жителей должны расселить до 2023 года

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Дома на Игарской признаны аварийными

Дома на Игарской признаны аварийными

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В Новосибирске специалисты мэрии признали целый квартал аварийным и собираются его снести.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города должен расселить многоквартирные дома до 2032 года включительно. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии в бюллетене органов местного самоуправления.

В Калининском районе в микрорайоне Северный хотят снести 8 многоквартирных домов по адресам улица Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. Решение о сносе было принято после признания домов непригодными для проживания.

Помимо квартала в Калининском районе, под снос попали два дома в Октябрьском районе по адресам улица Никитина дома 101 и 103 и в Первомайском районе по адресам улица Подольская, 60 и улица Подбельского, 3. Жителей этих домов мэрия планирует расселить до 2023 года.

Мы направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать подробности сноса.

Аварийную школу на Авиастроителей собираются снести. На ее месте построят новое здание.

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