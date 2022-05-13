Мэрия Новосибирска решила снести квартал с аварийными домами в Калининском районе
Жителей должны расселить до 2023 года
В Новосибирске специалисты мэрии признали целый квартал аварийным и собираются его снести.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города должен расселить многоквартирные дома до 2032 года включительно. Информацию об этом опубликовали на сайте мэрии в бюллетене органов местного самоуправления.
В Калининском районе в микрорайоне Северный хотят снести 8 многоквартирных домов по адресам улица Игарская, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 и 42. Решение о сносе было принято после признания домов непригодными для проживания.
Помимо квартала в Калининском районе, под снос попали два дома в Октябрьском районе по адресам улица Никитина
Мы направили запрос в мэрию Новосибирска с просьбой рассказать подробности сноса.
Аварийную школу на Авиастроителей собираются снести. На ее месте построят новое здание.