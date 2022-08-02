Разбили бутылку об голову и сожгли буквы: День ВДВ отметили в Новосибирской области — 10 фотографий

Разбили бутылку об голову и сожгли буквы: День ВДВ отметили в Новосибирской области —
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Показательные выступления прошли в Бердске
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В честь Дня ВДВ в Новосибирской области в Бердске 2 августа провели концерт-митинг и показательные выступления. Подростки в форме разбивали бутылки о голову, запускали цветные дымовые шашки и поздравляли гостей. Фотокорреспонденты побывали в Бердске и запечатлели, как проходило мероприятие.
В Новосибирске утром 2 августа в районе Горского жилмассива заметили автомобиль, который выехал на полосу встречного движения. Из автомобиля виднелся флаг ВДВ.