Разбили бутылку об голову и сожгли буквы: День ВДВ отметили в Новосибирской области — 10 фотографий

В честь Дня ВДВ в Новосибирской области в Бердске 2 августа провели концерт-митинг и показательные выступления. Подростки в форме разбивали бутылки о голову, запускали цветные дымовые шашки и поздравляли гостей. Фотокорреспонденты побывали в Бердске и запечатлели, как проходило мероприятие.