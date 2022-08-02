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Разбили бутылку об голову и сожгли буквы: День ВДВ отметили в Новосибирской области — 10 фотографий

Показательные выступления прошли в Бердске

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Показательные выступления прошли в Бердске

Показательные выступления прошли в Бердске

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В честь Дня ВДВ в Новосибирской области в Бердске 2 августа провели концерт-митинг и показательные выступления. Подростки в форме разбивали бутылки о голову, запускали цветные дымовые шашки и поздравляли гостей. Фотокорреспонденты побывали в Бердске и запечатлели, как проходило мероприятие.

В Бердске, в отличие от Новосибирска, 2 августа работали фонтаны

В Бердске, в отличие от Новосибирска, 2 августа работали фонтаны

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Как рассказали в администрации Бердска, перед выступлением жители города возложили цветы к мемориалу «Воинскому братству защитников Отечества»

Как рассказали в администрации Бердска, перед выступлением жители города возложили цветы к мемориалу «Воинскому братству защитников Отечества»

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Бердчане приехали на праздник с флагами

Бердчане приехали на праздник с флагами

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Выступающие запустили цветные дымовые шашки

Выступающие запустили цветные дымовые шашки

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На показательном выступлении сожгли надпись «За спецназ»

На показательном выступлении сожгли надпись «За спецназ»

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Перед выступлениями также прошел митинг

Перед выступлениями также прошел митинг

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Праздник в Бердске проходил перед Домом культуры «Родина»

Праздник в Бердске проходил перед Домом культуры «Родина»

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К празднованию Дня ВДВ привлекли и школьников

К празднованию Дня ВДВ привлекли и школьников

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В самом же Новосибирске никаких официальных мероприятий в честь Дня ВДВ не было

В самом же Новосибирске никаких официальных мероприятий в честь Дня ВДВ не было

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В Новосибирске утром 2 августа в районе Горского жилмассива заметили автомобиль, который выехал на полосу встречного движения. Из автомобиля виднелся флаг ВДВ.

БердскВДВДень ВДВ
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