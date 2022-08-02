На Красном проспекте отремонтируют историческое здание — сейчас в нем находится детская больница
Его построили в начале прошлого века по проекту Андрея Крячкова
В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует здание детской больницы скорой помощи на Красном проспекте, 3. За работы готовы заплатить 16,8 миллиона рублей.
Здание было построено в 1912 году по проекту архитектора Андрея Крячкова, об этом сообщается на сайте мэрии Новосибирска. В нем находилось Реальное училище Дома Романовых, которое стало самым большим учебным заведением Новониколаевска. В 1929 году здание надстроили и реконструировали. Здание является памятником истории.
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен будет отремонтировать крышу здания. Для этого необходимо очистить чердак от мусора, демонтировать верхний слой теплоизоляции, металлическое ограждение, выполнить ремонт штукатурки кирпичных парапетных столбиков, стропильной системы, обустроить новые слуховые окна и выполнить прочие работы.
— Интенсивность выполнения работ — с 08:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе, с 14:00 до 16:00 и с 08:00 до 13:00 запрещаются работы, связанные с шумом (сон-час, функциональная диагностика), — говорится на сайте госзакупок.
Начало исполнения контракта назначено на 24 августа, работы должны завершить до 30 декабря 2022 года.
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