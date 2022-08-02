На Красном проспекте отремонтируют историческое здание — сейчас в нем находится детская больница

В Новосибирске ищут подрядчика, который отремонтирует здание детской больницы скорой помощи на Красном проспекте, 3. За работы готовы заплатить 16,8 миллиона рублей.



Здание было построено в 1912 году по проекту архитектора Андрея Крячкова, об этом сообщается на сайте мэрии Новосибирска. В нем находилось Реальное училище Дома Романовых, которое стало самым большим учебным заведением Новониколаевска. В 1929 году здание надстроили и реконструировали. Здание является памятником истории.

