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«Сталинку», в которой жил известный директор НЗХК, отремонтируют в Новосибирске

Торги уже прошли — на два дома потратят 20 миллионов рублей

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Дом ждет капитальный ремонт

Дом ждет капитальный ремонт

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В Новосибирске завершились торги на ремонт дома по улице ул. 25 лет Октября, 34а и Авиастроителей, 15. Дома должны привести в порядок за 20 миллионов рублей.

— Это действительно приметный замечательный дом, в котором жил легендарный директор НЗХК Павел Власов, создавший инфраструктуру Красной горки и Богданки. Напротив сквер находится. Три дома трехэтажные построены где-то в 1947 году. Внутри есть тоже сквер, — объяснил краевед Константин Голодяев. — И если вот этот уголок сделать красивым, это действительно будет еще одна достопримечательность.

Заказчик — «Фонд модернизации и развития ЖКХ Новосибирской области». Начальная сумма контракта была — 24,5 миллиона рублей. Победителем стала «Строительно-монтажная компания», принадлежащая Алексея Бойко и Владимиру Обраменко. Строители снизили цену работ до 20 миллионов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании за прошлый год составила 71,7 миллиона рублей, а чистая прибыль 112 тысяч рублей.

Ранее НГС рассказывал, что «Фонд защиты прав дольщиков» объявил торги на завершение долгостроя на улице Вилюйской — извещение появилось на сайте «РТС тендер» 17 июня.

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