Эвакуация жильцов не производилась. Старую пятиэтажку с трещинами в фундаменте ожидают восстановительные работы

В Новосибирске жителей дома № 30 по улице Сибиряков-Гвардейцев частично расселили — в пятиэтажке обнаружились трещины в фундаменте.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в ближайшее время в доме будут проведены ремонтно-восстановительные работы конструктивных элементов фундамента. При этом, по данным МЧС, временное расселение жителей одного подъезда было принято решением администрации Кировского района.