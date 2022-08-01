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Эвакуация жильцов не производилась. Старую пятиэтажку с трещинами в фундаменте ожидают восстановительные работы

О том, что дом с жильцами эвакуировали, сообщили сразу несколько СМИ, но в МЧС это опровергли

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Дом построен в 1955 году

Дом построен в 1955 году

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В Новосибирске жителей дома № 30 по улице Сибиряков-Гвардейцев частично расселили — в пятиэтажке обнаружились трещины в фундаменте.

В пресс-службе МЧС уточнили, что в ближайшее время в доме будут проведены ремонтно-восстановительные работы конструктивных элементов фундамента. При этом, по данным МЧС, временное расселение жителей одного подъезда было принято решением администрации Кировского района.

Ранее о том, что жильцов подъезда этой пятиэтажки пришлось эвакуировать из-за трещины фундамента, сообщили несколько СМИ. Однако в министерстве подчеркнули, что эвакуация силами МЧС не производилась.

Состояние пятиэтажки действительно обсуждали сегодня, 1 августа, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

— Отмечена частичная деформация конструктивных элементов фундамента в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Новосибирска, — доложил губернатору первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев.

Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов добавил, что ветхий и аварийный фонд в Кировском районе планируют расселять до 1 января 2024 года, однако входит ли в него пятиэтажка на Сибиряков-Гвардейцев, оперативно уточнить не смог.

Жители дома № 30 о том, что их якобы эвакуировали, узнали от журналистов.

— У нас правда дом немного рушится, папа со старшей по дому ходил в подвал, там действительно видно деформацию, но эвакуации не было, — рассказала Ирена Г., жительница дома № 30.

Ее соседи высказались еще более откровенно:

— Никакой эвакуации не было и ничего нет, — эмоционально подтвердила жительница дома Галина. — Пусть ерунду не мелят.

По словам местных жителей, их дом построен в 1955 году и не признан аварийным.

Ранее НГС писал о пенсионерке, которой предлагали жить в коридоре. Ее квартиру признали аварийной, но частично.

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