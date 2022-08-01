Эвакуация жильцов не производилась. Старую пятиэтажку с трещинами в фундаменте ожидают восстановительные работы
О том, что дом с жильцами эвакуировали, сообщили сразу несколько СМИ, но в МЧС это опровергли
В Новосибирске жителей дома
В пресс-службе МЧС уточнили, что в ближайшее время в доме будут проведены ремонтно-восстановительные работы конструктивных элементов фундамента. При этом, по данным МЧС, временное расселение жителей одного подъезда было принято решением администрации Кировского района.
Ранее о том, что жильцов подъезда этой пятиэтажки пришлось эвакуировать из-за трещины фундамента, сообщили несколько СМИ. Однако в министерстве подчеркнули, что эвакуация силами МЧС не производилась.
Состояние пятиэтажки действительно обсуждали сегодня, 1 августа, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.
— Отмечена частичная деформация конструктивных элементов фундамента в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Новосибирска, — доложил губернатору первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев.
Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов добавил, что ветхий и аварийный фонд в Кировском районе планируют расселять до 1 января 2024 года, однако входит ли в него пятиэтажка на Сибиряков-Гвардейцев, оперативно уточнить не смог.
Жители дома
— У нас правда дом немного рушится, папа со старшей по дому ходил в подвал, там действительно видно деформацию, но эвакуации не было, — рассказала Ирена Г., жительница дома
Ее соседи высказались еще более откровенно:
— Никакой эвакуации не было и ничего нет, — эмоционально подтвердила жительница дома Галина. — Пусть ерунду не мелят.
По словам местных жителей, их дом построен в 1955 году и не признан аварийным.
Ранее НГС писал о пенсионерке, которой предлагали жить в коридоре. Ее квартиру признали аварийной, но частично.