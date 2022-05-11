Вдова ветерана получила 2,5 миллиона на покупку квартиры — ей помогла новосибирская прокуратура
До вмешательства ведомства пенсионерке предлагали жить на кухне или в коридоре
В Новосибирске 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны выплатили 2,5 миллиона рублей на покупку жилья после вмешательства прокуратуры.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 2021 году квартиру в доме на улице Озерной в Ленинском районе, где жила пожилая женщина, признали аварийной, но не целиком, а частично.
Вдова обратилась в районную администрацию, чтобы встать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, однако чиновники не стали ей помогать.
Как рассказали НГС в прокуратуре НСО, аварийной признали только жилую комнату, при этом общая площадь нежилых помещений, кухни и коридора превышала 12 квадратных метров — минимальный норматив на одного человека. В связи с этим пожилую женщину признали не нуждающейся в улучшении жилищных условий.
— Прокуратура опротестовала незаконный приказ главы администрации, который был отменен, а ветеран включена в необходимые списки нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан и поставлена на учет, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
НГС отправил также запрос в мэрию Новосибирска по ситуации.
После вмешательства прокуратуры пенсионерке предоставили единовременную выплату в сумме 2 миллиона 459 тысяч рублей на покупку жилья. В городе Тогучине, где живет дочь заявительницы, она купила трехкомнатную квартиру общей площадью 66 квадратных метров.
Ранее НГС рассказывал, что для расселения части аварийных домов в Новосибирске требуется еще 6,5 миллиарда рублей.