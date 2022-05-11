Вдова ветерана получила 2,5 миллиона на покупку квартиры — ей помогла новосибирская прокуратура

В Новосибирске 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны выплатили 2,5 миллиона рублей на покупку жилья после вмешательства прокуратуры.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в 2021 году квартиру в доме на улице Озерной в Ленинском районе, где жила пожилая женщина, признали аварийной, но не целиком, а частично.



Вдова обратилась в районную администрацию, чтобы встать на учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, однако чиновники не стали ей помогать.

Как рассказали НГС в прокуратуре НСО, аварийной признали только жилую комнату, при этом общая площадь нежилых помещений, кухни и коридора превышала 12 квадратных метров — минимальный норматив на одного человека. В связи с этим пожилую женщину признали не нуждающейся в улучшении жилищных условий.